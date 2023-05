Stredná odborná škola Snina má nové externé športovisko za 141.000 eur

Snina 4. mája (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Snine má nové multifunkčné ihrisko. Bolo vybudované v jej areáli na ploche 594 štvorcových metrov. Výstavbu sa podarilo zrealizovať vďaka viaczdrojovému financovaniu. Sumu 80.000 eur poskytlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Viac ako 67.000 eur na výstavbu uvoľnil zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj (PSK). Do vybudovania športoviska sa napokon preinvestovalo viac ako 141.000 eur. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Stavebná činnosť na ihrisku sa spustila v júli 2022 a ukončená bola začiatkom aktuálneho roka. V prvej fáze jeho výstavby sa vykonali zemné práce. Nasledovali činnosti týkajúce sa betonáže základových pásov a osadenia chráničiek pre športové vybavenie. V októbri sa zrealizovali podkladové vrstvy, presnejšie podložie a povrchy. Koncom roka 2022 oplotenie ihriska s montážou mantinelov a sietí. Zakladaním a drenážou sa taktiež zabezpečilo odvodnenie ihriska," uviedla Lehotská.



V ďalšej fáze sa zrealizovala montáž ostatného vybavenia a príslušenstva k ihrisku. Na upravenú plochu sa položil finálny povrch, a to multifunkčný umelý trávnik. Na trávniku sa zhotovili čiary pre jednotlivé športy, ďalej sa tam vybudoval chodník a inštalovali elektromontáže a osvetlenie.



Ihrisko na loptové hry ako volejbal, basketbal, nohejbal, malý futbal, bedminton bolo do užívania športovej verejnosti odovzdané 2. mája. Využívať ho budú žiaci a zamestnanci školy počas hodín telesnej výchovy, špeciálnej telesnej východy aj poradovej prípravy. Tiež žiaci ubytovaní v školskom internáte a v popoludňajších hodinách i široká verejnosť.