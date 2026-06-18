< sekcia Regióny
Stredná odborná škola technická v Michalovciach ukončila obnovu
V škole okrem toho prebieha aj modernizácia učební.
Autor TASR
Michalovce 18. júna (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Ako vo štvrtok uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou.
„Pre kraj to znamená dôležitú úsporu na prevádzkových nákladoch a pre študentov príležitosť vidieť moderné technológie priamo v praxi, nielen na stránkach učebníc,“ povedal. Elektrinu vyrobenú na Partizánskej chce kraj podľa neho využiť aj na prevádzku ďalších zariadení v Michalovciach, napríklad hvezdárne, múzea či knižnice.
Z celkového rozpočtu obnovy bolo 3,7 milióna eur financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko, zvyšok uhradil kraj ako zriaďovateľ školy. Práce sa začali v máji minulého roka a realizovali sa počas plnej prevádzky školy. Objekt zateplili, vymenili na ňom okná a dvere a zaizolovali strechu. „Fotovoltiku máme pripojenú do distribučnej siete od januára, odkedy monitorujeme spotrebu elektriny. Už teraz vieme povedať, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je spotreba elektriny o 40 percent nižšia,“ povedal riaditeľ školy Jaroslav Kapitán s tým, že ušetrené peniaze chce škola investovať do ďalšieho rozvoja. Aktuálne pripravuje projekt nového oplotenia.
V škole okrem toho prebieha aj modernizácia učební. V rámci projektu Učíme pre prax v hodnote takmer 1,8 milióna eur, ktorý je financovaný z Fondu na spravodlivú transformáciu, štátneho rozpočtu a KSK, prechádzajú úpravou tri učebne na Partizánskej a tri odborné dielne na Kapušianskej ulici. V dielňach pribudnú nové kovoobrábacie, drevoobrábacie a pokročilé CNC stroje, ale aj špecializované systémy pre prácu s pneumatikou, elektropneumatikou, senzormi a vákuovou technikou. Učebňu technického kreslenia škola vybaví najnovším grafickým softvérom a výkonnou výpočtovou technikou.
Kraj zároveň v areáli školy plánuje aj environmentálne opatrenia zamerané na zadržiavanie dažďovej vody. Financované by mali byť z eurofondov. Cieľom je využívať dažďovú vodu, zlepšiť okolie školy a zároveň študentom prakticky ukázať, ako funguje malý vodný cyklus.
„Pre kraj to znamená dôležitú úsporu na prevádzkových nákladoch a pre študentov príležitosť vidieť moderné technológie priamo v praxi, nielen na stránkach učebníc,“ povedal. Elektrinu vyrobenú na Partizánskej chce kraj podľa neho využiť aj na prevádzku ďalších zariadení v Michalovciach, napríklad hvezdárne, múzea či knižnice.
Z celkového rozpočtu obnovy bolo 3,7 milióna eur financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko, zvyšok uhradil kraj ako zriaďovateľ školy. Práce sa začali v máji minulého roka a realizovali sa počas plnej prevádzky školy. Objekt zateplili, vymenili na ňom okná a dvere a zaizolovali strechu. „Fotovoltiku máme pripojenú do distribučnej siete od januára, odkedy monitorujeme spotrebu elektriny. Už teraz vieme povedať, že v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je spotreba elektriny o 40 percent nižšia,“ povedal riaditeľ školy Jaroslav Kapitán s tým, že ušetrené peniaze chce škola investovať do ďalšieho rozvoja. Aktuálne pripravuje projekt nového oplotenia.
V škole okrem toho prebieha aj modernizácia učební. V rámci projektu Učíme pre prax v hodnote takmer 1,8 milióna eur, ktorý je financovaný z Fondu na spravodlivú transformáciu, štátneho rozpočtu a KSK, prechádzajú úpravou tri učebne na Partizánskej a tri odborné dielne na Kapušianskej ulici. V dielňach pribudnú nové kovoobrábacie, drevoobrábacie a pokročilé CNC stroje, ale aj špecializované systémy pre prácu s pneumatikou, elektropneumatikou, senzormi a vákuovou technikou. Učebňu technického kreslenia škola vybaví najnovším grafickým softvérom a výkonnou výpočtovou technikou.
Kraj zároveň v areáli školy plánuje aj environmentálne opatrenia zamerané na zadržiavanie dažďovej vody. Financované by mali byť z eurofondov. Cieľom je využívať dažďovú vodu, zlepšiť okolie školy a zároveň študentom prakticky ukázať, ako funguje malý vodný cyklus.