< sekcia Regióny
Stredná odborná škola v Handlovej bude mať modernejšie priestory
SOŠ má tiež novú prístavbu s výťahom, bezbariérovú miestnosť, nový vstup do jednej z budov či parkovacie miesto pre imobilných.
Autor TASR
Handlová 5. marca (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej bude mať modernejšie a bezbariérové priestory i nové technologické vybavenie. Do modernizácie odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je i vzdelávanie pedagógov, investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) viac ako 4,6 milióna eur. Rekonštrukčné práce by mal zhotoviteľ ukončiť do augusta tohto roka.
Handlovská SOŠ je jednou zo siedmich škôl na hornej Nitre, ktoré sú zapojené do projektu modernizácie odborného vzdelávania. „Priamo do odbornej školy v Handlovej je z projektu vyčlenených viac ako 4,3 milióna eur, z čoho štyri milióny eur pokryjú zdroje získané z Fondu na spravodlivú transformáciu, zvyšok vo výške takmer 350.000 eur TSK spolufinancuje z vlastných zdrojov,“ informoval predseda TSK Jaroslav Baška.
V škole sa kompletne zrekonštruujú priestory jednej z budov, zmodernizuje sa materiálno-technologické vybavenie a súčasne projekt zabezpečí tiež vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rôznych oblastiach od robotického zvárania cez kybernetickú bezpečnosť až po psychohygienu v školskom prostredí. „Väčšina prostriedkov, v hodnote približne tri milióny eur, ide do nákupu nových moderných technológií, či už ide o CNC stroje, vybavenie laboratórií, učební,“ doplnil Baška.
Riaditeľ handlovskej SOŠ Maroš Štorcel skonštatoval, že škola sa vďaka projektu stane moderným vzdelávacím centrom, ide o najväčšiu investíciu na škole, ktorá sa realizuje. „Budovu kompletne zrekonštruujeme, bude moderná pre odborné vzdelávanie a prípravu. Žiaci budú mať k dispozícii špičkové technologické zázemie vrátane učebne kybernetickej bezpečnosti, učebne smart inštalácií a v rámci nej budeme mať aj fotovoltiku, tiež dielne pre CNC programovanie,“ priblížil s tým, že táto modernizácia umožní škole poskytovať vzdelanie na úrovni, ktorá zodpovedá súčasným požiadavkám trhu práce.
SOŠ má tiež novú prístavbu s výťahom, bezbariérovú miestnosť, nový vstup do jednej z budov či parkovacie miesto pre imobilných. „Bezbariérový prístup umožní všetkým žiakom vrátane tých s pohybovým obmedzením plnohodnotne sa zapojiť do vzdelávacieho procesu,“ dodal riaditeľ školy.
Investícia dosiahla sumu 260.000 eur, z toho zdroje TSK predstavovali takmer 76.000 eur, zvyšok pokryli financie získané z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Handlovská SOŠ je jednou zo siedmich škôl na hornej Nitre, ktoré sú zapojené do projektu modernizácie odborného vzdelávania. „Priamo do odbornej školy v Handlovej je z projektu vyčlenených viac ako 4,3 milióna eur, z čoho štyri milióny eur pokryjú zdroje získané z Fondu na spravodlivú transformáciu, zvyšok vo výške takmer 350.000 eur TSK spolufinancuje z vlastných zdrojov,“ informoval predseda TSK Jaroslav Baška.
V škole sa kompletne zrekonštruujú priestory jednej z budov, zmodernizuje sa materiálno-technologické vybavenie a súčasne projekt zabezpečí tiež vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rôznych oblastiach od robotického zvárania cez kybernetickú bezpečnosť až po psychohygienu v školskom prostredí. „Väčšina prostriedkov, v hodnote približne tri milióny eur, ide do nákupu nových moderných technológií, či už ide o CNC stroje, vybavenie laboratórií, učební,“ doplnil Baška.
Riaditeľ handlovskej SOŠ Maroš Štorcel skonštatoval, že škola sa vďaka projektu stane moderným vzdelávacím centrom, ide o najväčšiu investíciu na škole, ktorá sa realizuje. „Budovu kompletne zrekonštruujeme, bude moderná pre odborné vzdelávanie a prípravu. Žiaci budú mať k dispozícii špičkové technologické zázemie vrátane učebne kybernetickej bezpečnosti, učebne smart inštalácií a v rámci nej budeme mať aj fotovoltiku, tiež dielne pre CNC programovanie,“ priblížil s tým, že táto modernizácia umožní škole poskytovať vzdelanie na úrovni, ktorá zodpovedá súčasným požiadavkám trhu práce.
SOŠ má tiež novú prístavbu s výťahom, bezbariérovú miestnosť, nový vstup do jednej z budov či parkovacie miesto pre imobilných. „Bezbariérový prístup umožní všetkým žiakom vrátane tých s pohybovým obmedzením plnohodnotne sa zapojiť do vzdelávacieho procesu,“ dodal riaditeľ školy.
Investícia dosiahla sumu 260.000 eur, z toho zdroje TSK predstavovali takmer 76.000 eur, zvyšok pokryli financie získané z Plánu obnovy a odolnosti SR.