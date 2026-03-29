Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave otvorila prístavbu jedálne

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Trnava 29. marca (TASR) - Stredná priemyselná škola dopravná (SPŠD) v Trnave slávnostne otvorila v piatok (27. 3.) prístavbu jedálne. Škola na svojom webe informovala, že pri takmer 700 študentoch bola doterajšia kapacita 46 miest nedostatočná a tak súčasné rozšírenie na 111 miest výrazne pomôže.

Pre nás je to obrovská zmena. Predtým sme z dôvodu nízkej kapacity doslova bojovali s časom, aby sa všetci stihli vystriedať. Dnes máme moderný priestor, ktorý plne postačuje našim potrebám,“ povedal riaditeľ školy Peter Papík. Stredná škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov