Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave otvorila prístavbu jedálne
Autor TASR
Trnava 29. marca (TASR) - Stredná priemyselná škola dopravná (SPŠD) v Trnave slávnostne otvorila v piatok (27. 3.) prístavbu jedálne. Škola na svojom webe informovala, že pri takmer 700 študentoch bola doterajšia kapacita 46 miest nedostatočná a tak súčasné rozšírenie na 111 miest výrazne pomôže.
„Pre nás je to obrovská zmena. Predtým sme z dôvodu nízkej kapacity doslova bojovali s časom, aby sa všetci stihli vystriedať. Dnes máme moderný priestor, ktorý plne postačuje našim potrebám,“ povedal riaditeľ školy Peter Papík. Stredná škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
