Stredná priemyselná škola E. Belluša získala Prezidentskú zelenú pečať

Trenčín 9. novembra (TASR) - Stredná priemyselná škola (SPŠ) Emila Belluša v Trenčíne získala ako prvá inštitúcia na Slovensku Prezidentskú zelenú pečať. Ocenenie, ktoré má motivovať verejné inštitúcie, aby realizovali nadštandardné projekty obnovy a prevádzky svojich budov, jej udelila vo štvrtok prezidentka SR Zuzana Čaputová. Uviedla, že rekonštrukcia trenčianskej strednej školy je príkladom pre ostatných.



Projekt Prezidentskej zelenej pečate vytvorili v prezidentskej kancelárii minulý rok v spolupráci s tímom odborníkov za rôzne inštitúcie, ktoré sa venujú obnove budov. Prezidentka je podľa svojich slov rada, že pečať mohla odovzdať SPŠ, ktorá sa venuje stavebníctvu. "Ocenenie má vyjadrovať úsilie vlastníkov a správcov verejných inštitúcií, verejných budov, ktorí sa vydajú na cestu obnovy. Obnova má niekoľko významných efektov. Okrem toho, že sa znižuje produkcia CO2, čo znamená, že dochádza k ochrane klímy v súvislosti s klimatickou krízou, má to i veľmi významné ekonomické dosahy," priblížila hlava štátu.



Trenčianska škola podľa nej už teraz šetrí nemalé finančné prostriedky v súvislosti s energetickou efektívnosťou, nehovoriac o tom, že je to živý a konkrétny príklad všetkých opatrení, ktoré tam boli urobené, pre študentov stavebnej priemyslovky. "Je to dôkaz aj dobrého a efektívneho využitia európskych fondov, ale aj dobrej spolupráce súkromného a verejného sektoru," podotkla.



Obnovu objektu SPŠ dokončila v roku 2018. "Škola disponuje tými najmodernejšími technológiami, či už je to rekuperácia, fotovoltika, solárne panely a zariadenia všetkej možnej techniky, ktorá existuje. Pridaná hodnota toho je práve to, že my používame našu školu ako učebnú pomôcku pre žiakov," spomenula riaditeľka školy Martina Knappová.



Rekonštrukcia školy podľa nej vyšla na takmer 2,7 milióna eur, šetria tam viac ako 63 percent energií, čo je viditeľné a cítiteľné. Ocenenie si škola podľa riaditeľky váži.



Systém hodnotenia a certifikácie pre štátne budovy v podobe Prezidentskej zelenej pečate vznikol na popud toho, že doteraz na Slovensku neexistuje jediná štátna certifikovaná udržateľná budova, ozrejmil Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, ktorá je garantom projektu Prezidentskej zelenej pečate. Obnova budov podľa neho musí splniť viacero parametrov v rámci desiatich kategórií, ako je energetika, materiály, voda, zeleň, vnútorné prostredie, estetika a architektonická kvalita, tiež prevádzka.