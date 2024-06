Stredná škola v Lučenci prešla modernizáciou za vyše 6 miliónov eur

Lučenec 5. júna (TASR) - Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (SOŠHSaD) v Lučenci prešla v uplynulých mesiacoch komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou. V rámci projektu za viac ako šesť miliónov eur boli zrekonštruované priestory školy i odborné učebne, pribudlo aj nové vybavenie, s ktorým sa budú žiaci kvalitnejšie pripravovať na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Na stredajšej tlačovej konferencii v Lučenci o tom informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.



Lučenecká stredná škola, ktorá patrí k najväčším v regióne, prešla modernizáciou vďaka európskym zdrojom v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali približne 6,2 milióna eur, rekonštrukčné práce trvali 11 mesiacov. V rámci nich boli komplexne zrekonštruované dve budovy, zmodernizované boli odborné učebne a pribudla i oddychová zóna na športové aktivity pre žiakov.



"Nielen tí, ktorí študujú teraz, ale aj ďalšie generácie sa tu budú vyučovať na skutočne najmodernejších technológiách. Nie na prístrojoch, ktoré majú už viac ako 30 rokov a ktoré už viac patria do múzea ako do vyučovacieho procesu. Žiaci v odbore kuchár sa budú učiť v najmodernejšej kuchyni, ktorá je prvá svojho druhu v celom kraji. Nové stroje dostali študenti aj v odbore poľnohospodárstva, taktiež novovybudované a zmodernizované sú aj priestory automobilovej dielne," priblížil Lunter.



Škola v rámci projektu realizovala aj zmeny učebných plánov, zapracovala do vyučovania inkluzívne vzdelávanie. Investovala tiež do marketingu s cieľom zatraktívniť učebné odbory. "Bez tejto investície by sme boli tam, kde sme boli. To znamená, že by sme nemali budúcnosť. Máme tu okolo 600 detí a 18 odborov, v ktorých študujú. Fungujeme s rôznymi zamestnávateľmi v oblasti gastronómie a cestovného ruchu," skonštatoval riaditeľ Juraj Vitek s tým, že po viacerých rokoch sa škole podarilo nájsť aj partnerov na duálne vzdelávanie.



SOŠHSaD v Lučenci vzdeláva študentov v oblasti hotelových služieb, marketingu či agropodnikania, ale tiež mechanikov, kozmetičky či kynológov. Modernizácia školy a vzdelávania má priniesť najmä lepšiu pripravenosť žiakov na uplatnenie sa na trhu práce. "Absolventi tejto školy budú plne konkurencieschopní a to je významný signál pre zamestnávateľov, aby sem mohli prichádzať ďalšie priame investície. Pretože kvalitná pracovná sila je to, čo dnes zamestnávatelia najviac potrebujú," skonštatoval Lunter.