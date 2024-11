Stredná škola v Poprade bude mať telocvičňu za dva milióny eur

Poprad 5. novembra (TASR) - Po rokoch príprav sa projekt vlastnej telocvične Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Poprade dostáva do realizácie. Prešovský samosprávny kraj (PSK) tento týždeň začína s výstavbou nového športového objektu, ktorý vznikne za približne jeden rok na pôvodnom asfaltovom ihrisku za budovou školy. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že do výstavby kraj investuje 1,85 milióna eur.



Približne polovica investície je zo zdrojov krajskej samosprávy a 924.000 eur tvorí dotácia z Fondu na podporu športu. Predseda PSK Milan Majerský podotkol, že projekt sa nerodil ľahko a stálo veľa úsilia a rokovaní, čo sa týka zámeny pozemkov, kým sa realizácia stala skutočnosťou. "Žiaci školy tak budú mať pre hodiny telesnej výchovy konečne svoje vlastné priestory a nebudú musieť na tento účel využívať iné župné školy, ako tomu bolo doteraz," upozornil.



Telocvičňa bude slúžiť pre viaceré druhy športov ako basketbal, volejbal, hádzaná, futsal, florbal a gymnastika prioritne žiakom SZŠ, ale aj verejnosti či na zdravotnícke aktivity školy. Športovisko bude mať rozmery 26 krát 15 metrov a s objektom školy ho spojí chodba. Súčasťou objektu bude náraďovňa, šatne, sociálne zázemie, miestnosti pre rozhodcov, kabinety a teoretická učebňa. Chýbať nebude ani výťah pre imobilných. V telocvični sa nainštaluje odpružená podlaha s nášľapnou polyuretánovou vrstvou, drevený obklad z paluboviek a oceľové zábradlia a bude vybavená kompletným športovým inventárom. Pri budove vznikne aj nové parkovisko s kapacitou 27 miest, upraví sa aj okolie.



"Naša škola má pod Tatrami vyše 60-ročnú tradíciu v príprave zdravotníckych pracovníkov v odbore praktická sestra. Sme modernou a uznávanou vzdelávacou inštitúciou, materiálne a technicky dobre vybavenou, s kvalitným odborným pedagogickým zborom a vysokou uplatniteľnosťou absolventov na trhu práce. Vlastná telocvičňa je náš dlhoročný sen a my sa veľmi tešíme, že sa ho konečne podarí splniť," dodal riaditeľ školy Mário Felber. V SZŠ aktuálne v internej a externej forme študuje približne 270 žiakov.



Nový športový objekt pri zdravotníckej škole vychádza z projektu Tatra Ateliéru Poprad, zhotoviteľom je spoločnosť Betpres. "Spoločne s PSK máme rozbehnutý podobný projekt v Starej Ľubovni, ktorý budeme onedlho otvárať. Pevne veríme, že aj tento sa ukončí tak ako má a o rok budeme strihať pásku. Je to veľmi dobrá investícia, lebo žijeme v 21. storočí a nie je možné, aby stredná či základná škola nemali vlastnú telocvičňu, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou výchovy a vzdelávania," poznamenal člen Správnej rady Fondu na podporu športu Ján Pivovarník.