Stredná športová škola v Prešove začala školský rok v novom areáli

Poprad 5. septembra (TASR) - Študenti Strednej športovej školy (SŠŠ) v Poprade v pondelok začali školský rok v úplne novom areáli. Ten je sídlom školy a internátu, okrem toho sa v ňom však nachádza aj viacúčelová športová hala, tréningová hokejová hala so šatňami, posilňovne, priestory na regeneráciu či nové učebne. "Za tri roky fungovania sme sa etablovali v regióne a ukázali životaschopnosť. Dnes už máme podpísané zmluvy o spolupráci so 44 športovými klubmi vrátane reprezentácie 18-ročných v hokeji, čo považujeme za veľký úspech," skonštatoval po otvorení areálu riaditeľ školy Vladimír Lajčák.



Tento školský rok otvorili sedem tried s takmer 200 žiakmi s rozptylom od Bardejova po Zvolen, vedenie školy však počíta s tým, že v nových podmienkach bude záujem o štúdium ešte vyšší. Škola aktuálne ponúka športovú prípravu v dvoch študijných odboroch - športové gymnázium a športový manažment. "Zameriavame sa nielen na študentov, ktorí majú záujem o profesionálnu kariéru športovcov, ale aj na tých, ktorí plánujú ďalšie štúdium na vysokej škole či prácu trénerov, manažérov, organizátorov aj podnikateľov v oblasti športu," doplnil Lajčák s tým, že škola dokáže poskytnúť vzdelávanie dohromady 360 žiakom.



Areál slávnostne otvorili za prítomnosti prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana. Ten vyzdvihol najmä spoločný zámer kraja, mesta i samotnej školy. "Zväz bol ideovým vodcom celého projektu. Dlhodobo sme sa snažili vytvoriť infraštruktúru, kde by sa spájal šport so vzdelávaním. Tu v Poprade je výnimočný projekt, čo sa týka infraštruktúry, verím, že sa ním inšpirujú aj v iných krajoch," skonštatoval Šatan. Pod Tatrami by podľa neho v blízkej budúcnosti mohla vzniknúť aj hokejová akadémia.



Prešovský samosprávny kraj (PSK) bývalý areál Active Zone nechal prebudovať na komplex určený na výchovu športových talentov a reprezentantov. Rozostavané budovy odkúpil od spoločnosti Keraming. Jedna z najvýznamnejších investícií kraja si vyžiadala takmer 14 miliónov eur.



"Naším zámerom ako zriaďovateľa bolo vytvoriť jedinečné podmienky na výchovu a vzdelávanie nadaných športovcov, ktoré boli dovtedy na škole značne limitované. Areál je moderný, nadštandardne vybavený, pripravený poskytnúť veľmi solídne zázemie i mládežníckym reprezentáciám v mnohých druhoch športu," ozrejmil predseda PSK Milan Majerský. Nateraz sídlo školy financuje kraj z vlastných zdrojov, pričom bude zhotoviteľovi dohodnutú kúpnu cenu splácať po tri milióny eur ročne.



Dokončený areál so stavbami, parkoviskom, infraštruktúrou a pozemkami má celkovú výmeru viac ako 8300 štvorcových metrov. Cieľom je vybudovať ešte atletický ovál, vonkajšie športoviská, na čo sa kraj aktuálne investične pripravuje.