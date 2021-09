Stredná športová škola v Trenčíne má k dispozícii nový autobus

Trenčín 17. septembra (TASR) - Stredná športová škola v Trenčíne bude môcť využívať pri svojej činnosti nový autobus. Vozidlo jej do užívania odovzdali vo štvrtok (16. 9.) predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška a šéf tímu Deceuninck - Quick Step Patrick Lefevere, ktorý prišiel do Trenčianskeho kraja pri príležitosti medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Študenti športovej školy absolvovali s bývalým profesionálnym cyklistom z Belgicka i motivačnú prednášku. "Som rád, že som tu, pretože mladí ľudia sú budúcnosť. Je dôležité pracovať na ich osobnostnom rozvoji, práve oni nás v budúcnosti budú reprezentovať," povedal Lefevere.



"Myslím si, že takýmto spôsobom by sme mali motivovať mladých ľudí na našej strednej športovej škole, pretože práve ľudia, ktorí v športe niečo znamenajú, im môžu prednášať a odovzdať časť svojich skúseností," skonštatoval Baška.



Išlo podľa neho o prvú takúto prednášku, nasledovať budú ďalšie s úspešnými športovcami nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta.



Lefevere navštívil i úrad TSK a Trenčiansky hrad.