Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici bude mať nové učebne
V novej prístavbe pribudnú aj tri učebne pre zdravotné sestry. V ďalších školských rokoch by tak mohlo nastúpiť o 90 prvákov viac než v súčasnosti. Na škole momentálne študuje 590 študentov.
Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - Nové učebne, špeciálne laboratóriá či lekáreň pre verejnosť pribudnú v budúcom školskom roku v Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. Bude to vďaka novej štvorpodlažnej prístavbe. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Prístavbu spoja s existujúcou fasádou školy. „Začali sa prípravné práce, akými sú napríklad vytyčovanie podzemných sietí. Následne začneme podľa harmonogramu so zemnými prácami a základovými konštrukciami,“ vymenoval zástupca zhotoviteľa Ján Špaček. Dokončiť by ich mali do júna budúceho roka.
Čierna dodala, že výstavbou vznikne priestor napríklad pre učebňu s virtuálnou realitou i pre dve laboratóriá so zameraním na mikrobiológiu, biochémiu, hematológiu či histológiu. „Škola plánuje poskytovať rozbory aj pre verejnosť, čo študentom rozšíri možnosti ich praxe,“ objasnila.
V novej prístavbe pribudnú aj tri učebne pre zdravotné sestry. V ďalších školských rokoch by tak mohlo nastúpiť o 90 prvákov viac než v súčasnosti. Na škole momentálne študuje 590 študentov. Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici Michal Straka zhrnul, že cieľom projektu však nie je len zvýšiť počty študentov potrebných odborov. „Chceme, aby absolventi školy boli čo najlepšie pripravení na prax. Aj preto budú viaceré naše budúce aktivity v novej prístavbe prístupné aj verejnosti," podotkol. Príkladom je lekáreň, ktorá tam nebude pre produkovanie zisku, ale ako priestor, v ktorom si budú môcť študenti vyskúšať komunikáciu s ľuďmi.
Novinkou bude aj služba agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde rovnako študenti nájdu praktické uplatnenie. V popoludňajších hodinách budú pre verejnosť poskytovať ošetrovateľskú pomoc.
Celková suma za práce na tomto projekte je viac ako 1,9 milióna eur, prevažne ho financujú z prostriedkov Európskej únie z Programu Slovensko. BBSK sa na výstavbe podieľa sumou vo výške 293.000 eur.
