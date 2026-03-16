Stredná zdravotnícka škola v Poprade má novú telocvičňu
Vďaka tomu už študenti nebudú musieť na telocvik dochádzať do iných škôl.
Autor TASR
Poprad 16. marca (TASR) - Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Poprade má novú telocvičňu. S podporou Fondu na podporu športu ju na bývalom asfaltovom ihrisku v areáli školy vybudoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) za takmer 2,4 milióna eur. Riaditeľ SZŠ Mário Felber uviedol, že vďaka tomu už študenti nebudú musieť na telocvik dochádzať do iných škôl.
Telocvičňa bude prioritne slúžiť v dopoludňajších hodinách žiakom školy. Popoludní ju budú môcť formou prenájmu využívať aj miestne športové kluby či verejnosť. „Je to obrovská zmena pre nás všetkých. Deti získajú plnohodnotnú telocvičňu s kompletnou infraštruktúrou, šatňami a skončí sa to dennodenné dochádzanie za hodinami telesnej výchovy na iné školy. Zároveň sa skvalitní športová príprava našich žiakov. V neposlednom rade sme získali aj kompletné športové vybavenie na basketbal, volejbal, florbal aj iné športy,“ zhodnotil riaditeľ.
S výstavbou telocvične sa začalo v novembri 2024. Predseda PSK Milan Majerský dodal, že na projekt získali dotáciu viac ako 900.000 eur. Zvyšok nákladov kraj financoval z vlastného rozpočtu. „Dlhé roky tu bolo len asfaltové ihrisko, preto sme sa rozhodli tu vybudovať úplne novú plnohodnotnú telocvičňu. Verím, že bude slúžiť,“ skonštatoval.
Vedúca investičného oddelenia PSK Lýdia Budziňáková spresnila, že telocvičňa má rozmery 26 krát 15 metrov. Okrem samotného ihriska je tam aj náraďovňa, šatne, miestnosti pre rozhodcov, kabinet a na druhom poschodí sú aj dve učebne výpočtovej techniky. Telocvičňa je prechodovou chodbou spojená s budovou školy a je tam tiež bezbariérový výťah. „Vyriešili sme aj energetiku, pretože do telocvične sa nainštalovalo plynové tepelné čerpadlo a vymenili sa kotly, ktoré vykurujú oba objekty,“ dodala Budziňáková.
Školu aktuálne navštevuje v dennom aj externom štúdiu približne 300 žiakov, záujem je pritom podľa riaditeľa oveľa vyšší a v budúcnosti by tak privítali zvýšenie kapacity priestorov. „Aktuálne máme záujem o prijatie do školy v prvom kole zhruba od 160 žiakov a prijať môžeme len 62. Myslím si, že by bolo možné po rozšírení kapacít zvýšiť počet tried o jednu ďalšiu,“ konkretizoval.
Vďaka dotácii z Fondu na podporu športu PSK už skôr zrekonštruoval telocvičňu v obci Bijacovce a ďalšiu vybudoval na gymnáziu v Starej Ľubovni. Kraj má aktuálne v súvislosti so vzdelávacou infraštruktúrou v pláne vybudovať školský kampus troch škôl vo Svidníku, kde by malo vzniknúť aj športové centrum pre volejbalistov a telocvičňa pre žiakov.
