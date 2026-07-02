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Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene oslavuje 100 rokov a obnovujú ju
V historickej budove z roku 1910 sídli škola posledných 38 rokov.
Autor TASR
Zvolen 2. júla (TASR) - Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene oslavuje 100 rokov od svojho založenia. V tomto roku ju aj obnovujú. Investícia za viac ako 1,4 milióna eur prinesie moderné priestory pre výučbu i nové technológie. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
V historickej budove z roku 1910 sídli škola posledných 38 rokov. V rámci rekonštrukcie vzniknú v podkroví štyri odborné učebne, aula, kabinet aj nové sociálne zariadenia. Súčasťou projektu je aj vybudovanie výťahu, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup do priestorov školy. Modernizácia sa však podľa kraja netýka len budovy. Do školy pribudne aj nové vybavenie vrátane techniky informačnej technológie. „Žiaci budú môcť využívať aj virtuálnu realitu, ktorá im umožní skúmať ľudské telo v trojrozmernom priestore a rozšíri možnosti praktického vzdelávania,“ objasnila Čierna.
Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene Peter Hrnčiar dodal, že rekonštrukcia zlepší pracovné podmienky zamestnancov, študijné podmienky žiakov aj celkový priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. „Detailne sme sa zamýšľali aj nad nábytkom, ktorý sme v spolupráci s architektom navrhli tak, aby pripomínal reálne sesterské izby v nemocniciach,“ priblížil.
Stavebné práce sa začali v apríli tohto roka a robí ich sociálny podnik Rozvojové služby BBSK. Financovanie projektu zabezpečili z fondov Európskej únie.
Škola zároveň rozvíja nový študijný odbor podológia, pre ktorý vznikajú nové odborné pracoviská. Jedno z nich bude v zariadení sociálnych služieb a druhé v nemocnici. BBSK podotýka, že pred piatimi rokmi navštevovalo školu približne 180 študentov, v súčasnosti ich je viac ako 420.
V historickej budove z roku 1910 sídli škola posledných 38 rokov. V rámci rekonštrukcie vzniknú v podkroví štyri odborné učebne, aula, kabinet aj nové sociálne zariadenia. Súčasťou projektu je aj vybudovanie výťahu, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup do priestorov školy. Modernizácia sa však podľa kraja netýka len budovy. Do školy pribudne aj nové vybavenie vrátane techniky informačnej technológie. „Žiaci budú môcť využívať aj virtuálnu realitu, ktorá im umožní skúmať ľudské telo v trojrozmernom priestore a rozšíri možnosti praktického vzdelávania,“ objasnila Čierna.
Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene Peter Hrnčiar dodal, že rekonštrukcia zlepší pracovné podmienky zamestnancov, študijné podmienky žiakov aj celkový priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu. „Detailne sme sa zamýšľali aj nad nábytkom, ktorý sme v spolupráci s architektom navrhli tak, aby pripomínal reálne sesterské izby v nemocniciach,“ priblížil.
Stavebné práce sa začali v apríli tohto roka a robí ich sociálny podnik Rozvojové služby BBSK. Financovanie projektu zabezpečili z fondov Európskej únie.
Škola zároveň rozvíja nový študijný odbor podológia, pre ktorý vznikajú nové odborné pracoviská. Jedno z nich bude v zariadení sociálnych služieb a druhé v nemocnici. BBSK podotýka, že pred piatimi rokmi navštevovalo školu približne 180 študentov, v súčasnosti ich je viac ako 420.