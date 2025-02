Stredné školy môžu získať grant 600 eur na zlepšenie svojho prostredia

Prešov 2. februára (TASR) - Grantová výzva #zlepšimeto zameraná na zlepšenie školského prostredia je pre rok 2025 otvorená. Program administruje Rada mládeže Prešovského kraja a pripravuje ho už tradične v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Na realizáciu nových oddychových zón či environmentálnych a komunitných aktivít je na tento rok vyčlenená alokácia 7000 eur. Stredoškolské parlamenty z prešovských regiónov tak môžu na svoj projekt získať grant do výšky 600 eur. Projektové zámery prihlasujú do 14. februára cez nový systém egrant. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



O grant sa môžu podľa jej slov uchádzať školské parlamenty pôsobiace na všetkých stredných školách PSK, a to tak štátnych, ako aj cirkevných a súkromných. Svoj projektový zámer majú nasmerovať na jednu z piatich tém, ktorými sú zelená budúcnosť, demokratická škola, škola ako jedna komunita, dobrovoľníctvo v škole a mimo nej alebo na zlepšenie prostredia žiakov v škole.



"Každý školský parlament môže prihlásiť maximálne jeden projekt, jeho spolufinancovanie pritom nie je povinné, ale odporúča sa. Všetky došlé projekty bude hodnotiť odborná komisia. Termín schválenia grantov je stanovený na koniec februára 2025. Od 1. marca do 31. októbra tohto roka následne prebehne samotná realizácia projektov," uviedla Jeleňová.



Uplynulý piaty ročník výzvy #zlepšimeto zaznamenal zo strany stredoškolských parlamentov rekordný záujem. Rada mládeže Prešovského kraja a PSK prijali celkovo 30 žiadostí o grant v celkovej výške viac ako 14.600 eur. Podporilo sa napokon desať atraktívnych projektov za takmer 5000 eur. Do týchto projektov bolo zapojených 236 študentov, ktorí zrealizovali 80 aktivít, ich projekty však ovplyvnili až vyše 2600 žiakov stredných škôl v kraji.



Výsledkom minuloročnej výzvy sú dve nové multimediálne štúdiá, štyri oddychové zóny, ako aj uskutočnené dobrovoľnícke stretnutia v seniorcentre, taktiež projekt zameraný na zníženie odpadu a plytvania jedlom, ako aj na posilnenie ekologického povedomia.



Grantový program #zlepšimeto za päť ročníkov fungovania priniesol 52 zrealizovaných projektov a aktivít na školách za takmer 21.000 eur.