Stredné školy Prešovského kraja majú svojich mentorov a tútorov

Prešov 9. októbra (TASR) - Pozitívne vzťahy na stredných školách pomáha budovať vzdelávací program mentoring a tútoring. Stal sa súčasťou aj desiatich stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zapojených do národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK II, ktoré sa vďaka tomu začali venovať aj otázkam individuálneho sprevádzania žiaka. Učitelia-mentori posilňujú svoje profesijné kompetencie, žiaci-tútori odovzdávajú skúsenosti mladším zverencom. Aktuálne pôsobí na školách PSK 50 vyškolených mentorov a tútorov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová



"Naši mentori a tútori už majú za sebou vytvorené prvé plány aktivít, ako sú adaptačné dni pre prvákov, workshopy komunikačných zručností či pre individuálne sprevádzanie žiaka. Zároveň vyvíjajú podporné činnosti, ktorými motivujú študentov v ich životnom smerovaní. Prax nám teda ukazuje, že je to program, ktorý jednoznačne patrí do školských lavíc a kabinetov," priblížil predseda PSK Milan Majerský.



V programe učiteľom a žiakom stredných škôl poskytuje podporu odborník v danej oblasti, takzvaný supervízor. Pomáhal im s plánovaním aktivít a vhodným výberom tímu školy, pri ktorom sa zohľadňovali osobnostné predpoklady a očakávania.



V každej z projektových škôl sa napokon vytvorili päťčlenné mentorské a tútorské tímy zložené z troch pedagogických zamestnancov a dvoch žiakov. Členovia tímov absolvovali počas dvoch mesiacov mentoringový tréning pozostávajúci zo stretnutí s expertmi v danej problematike. Ich lektormi konkrétne boli členovia Regionálnej platformy pre odborné vzdelávanie PSK.



"Jedným z očakávaní, ktoré sa spája so zavedením úlohy mentora na škole, je zvýšenie školskej úspešnosti žiakov a na druhej strane zníženie počtu tých, ktorí odídu zo školy pred ukončením štúdia. Je to aj zlepšenie duševného zdravia žiakov, podporovanie pocitu ich bezpečnosti a jedinečnosti, ako i pomoc pri zvládaní záťaže a stresu," doplnila projektová manažérka Odboru školstva Úradu PSK Ivana Kirkov.



V rámci tútoringových aktivít ide okrem iného o odovzdávanie skúseností a zručností starších žiakov mladším, o pomoc novým študentom pri ich počiatočných krokoch v štúdiu a pri ich adaptácii v novom školskom prostredí. Rovnako i o podporu pozitívneho vzťahu k učeniu či o podporu rozvoja ich osobností.



Spomenutý národný projekt je pokračovaním prvej fázy projektu, do ktorej bolo zapojených päť stredných škôl. PSK sa podľa Jeleňovej znovu sústredí na skvalitnenie stredného odborného školstva. Konkrétne rieši problémové a nedostatočné oblasti na školách, ale aj ich manažment a marketing. Prináša vznik inovačných klastrov, rozvoj odborných zručností pedagógov a už zmienený modulový vzdelávací program mentoring a tútoring.



Projekt sa bude realizovať do decembra 2027 a jeho rozpočet je viac ako 6,5 milióna eur.