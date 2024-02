Stredné školy v Prešovskom kraji majú pre prvákov takmer 5500 miest

Prešov 22. februára (TASR) - Pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl je pre nasledujúci školský rok v štátnych, cirkevných a súkromných stredných školách v Prešovskom kraji pripravených 7100 voľných miest. Takmer 5500 na 68 stredných školách ich má k dispozícii Prešovský samosprávny kraj (PSK). Termín na podanie prihlášky na stredoškolské štúdium je do 20. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, už tradične najviac miest pre budúcich stredoškolákov je vytvorených v okresoch Prešov (1870) a Poprad (1187). Približne 22 percent všetkých miest je k dispozícii na gymnáziách, viac ako 55 percent majú pripravené stredné školy v študijných a vyše 21 percent miest v učebných odboroch.



"Oproti minulým rokom došlo k zvýšeniu celkového počtu miest rádovo až o niekoľko stoviek. V porovnaní so školským rokom 2023/2024 je to dokonca viac o vyše 600 miest. Rezort školstva k tomu schválil PSK 875 miest pre žiakov v dvojročných učebných odboroch "F", teda pre tých, ktorí ukončili vzdelávanie na základnej škole skôr ako v deviatom ročníku," vysvetlila Jeleňová.



Konkrétne gymnáziá kraja majú k dispozícii v budúcom školskom roku 892 miest a stredné odborné školy pod gesciou vyššieho územného celku (VÚC) 4595 miest. Najviac ich je v odboroch zameraných na oblasť služieb, obchodu, cestovného ruchu a gastronómie.



V PSK je podľa Jeleňovej dlhodobo najväčší záujem o štúdium na gymnáziách. V posledných rokoch narastá záujem tiež o štúdium na stredných priemyselných školách a stredných odborných školách v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Záujem je i o odbory v oblasti gastronómie, podnikania a ekonomiky.



Prešovská krajská samospráva v nadchádzajúcom školskom roku na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku otvára ako jediný v kraji odbor priemyselný dizajn. Na Spojenej škole na Masarykovej ulici v Prešove bude nový študijný odbor ekonomicko-právne činnosti v podnikaní. Na Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove otvára jednu triedu so zameraním na informatiku. Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa bude podľa Jeleňovej venovať vzdelávaniu v oblasti dronov a virtuálnej reality a stojí pri zrode nových európskych vzdelávacích odborov.