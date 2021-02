Stredné školy Trnavského kraja otvoria najskôr po jarných prázdninách

Trnava 19. februára (TASR) - Vyučovací proces bude v 50 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pokračovať dištančnou formou aj po pondelku (22. 2.) z dôvodu zlej epidemiologickej situácie takmer vo všetkých regiónoch kraja. Otvorenie škôl TTSK podľa predsedu Jozefa Viskupiča zváži po jarných prázdninách, ktoré budú od 27. februára do 7. marca.



TTSK priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pripravuje sa na reštart prezenčného štúdia. Oproti materským a základným školám študenti stredných škôl v relevantne významnom počte dochádzajú cez hranice okresov, ba aj krajov. Vysoké percento z nich je ubytované v internátoch. "Otvorenie škôl aspoň pre študentov končiacich ročníkov je našou prioritou. Nateraz však nie je epidemiologicky bezpečné. Uvidíme po jarných prázdninách. Medzičasom ponúkneme pedagogickým zamestnancom vo veku menej ako 55 rokov nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Pilotne sa uskutoční už tento víkend na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. V jej areáli sme zároveň zriadili mobilné odberové miesto na antigénové testovanie. Som veľmi rád, že nám výdatne pomáhajú pedagógovia a študenti tejto školy," uviedol Viskupič.



V súvislosti s vývojom pandemickej situácie pokračuje aj prevádzka liniek prímestských autobusov v prázdninovom režime, a to až do odvolania. Aktuálne informácie a cestovné poriadky sú zverejnené na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach TTSK i jeho troch zmluvných dopravcov – Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.