Stredné školy Trnavského samosprávneho kraja privítali 3700 prvákov

Trnava 4. septembra (TASR) - Viac ako 15.000 študentov, z nich viac ako 3700 žiakov prvých ročníkov, zasadlo v pondelok do lavíc 44 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Slávnostný štart pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnil na Spojenej škole v Rakoviciach v Piešťanskom okrese. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Krajská samospráva bude aj počas aktuálneho školského roka podporovať študentov nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odborov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. "Študenti týchto odborov, ako i študenti zapojení do systému duálneho vzdelávania môžu získať mesačné štipendium vo výške 50 eur. Navyše im poskytneme bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch," informoval riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda. V novom školskom roku sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 25 stredných škôl, z toho 17 v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a osem súkromných.



Kraj pokračuje aj v napĺňaní plánu na výstavbu a rekonštrukciu telocviční a vonkajších športovísk v hodnote viac ako sedem miliónov eur. V najbližších týždňoch je naplánované otvorenie zmodernizovaného športoviska pri Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci. Len nedávno bola nedávno dokončená aj druhá etapa rekonštrukcie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch a v spolupráci s mestom Trnava bol zrekonštruovaný športový areál pri Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.



Na slávnostnom otvorení školského roka na v Rakoviciach sa zúčastnili aj zástupcovia TTSK. Škola vychováva budúcich záhradníkov, aranžérov i ovocinárov a aktuálne prechádza rozsiahlou modernizáciou.