Stredné školy v BBSK môžu získať 30 miliónov eur

Banská Bystrica 20. júna (TASR) – Osem stredných škôl z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Rimavskej Soboty, Lučenca, Tornale a Detvy, ktoré vybrali ako pilotné v rámci iniciatívy Catching-Up Regions, môžu na svoje projekty získať prostriedky v celkovej hodnote asi 30 miliónov eur. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



„Peniaze, ktoré by do kraja mali prísť vďaka spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, zlepšia nielen vybavenie škôl, ale pomôžu tiež pri vzdelávaní učiteľov a zamestnancov, rozvoji študijných programov a pri spolupráci s podnikateľským sektorom,“ podotkla Štepáneková.



Ako dodala Janka Pálková, vedúca oddelenia Catching-Up Regions Úradu BBSK, školy vybrali na základe hĺbkovej analýzy potrieb trhu práce, v rámci ktorej hovorili s 50 zamestnávateľmi v kraji. „Výsledkom bola nielen správa zo zamestnávateľského prieskumu, ale najmä správa o stredoškolskom odbornom vzdelávaní, vrátane návrhu profilovania študijných a učebných odborov na základe výsledkov analýzy,“ konkretizovala.



Výzvy, z ktorých by školy mohli peniaze získať, budú podľa BBSK vypísané pravdepodobne v závere tohto roka, dovtedy musia mať pri projektoch, ktorých sa to týka, vysúťažené a hotové projektové dokumentácie a podané žiadosti o stavebné povolenie.