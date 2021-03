Stredné školy v Košickom kraji budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní

Košice 2. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) od stredy (3. 3.) ruší prezenčnú formu vyučovania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvodom je zlá pandemická situácia aj nízky záujem žiakov končiacich ročníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková. Rozhodnutie sa týka celkovo 63 stredných škôl, na ktorých študuje viac ako 24.000 žiakov.



Predseda KSK Rastislav Trnka uložil riaditeľom krajských stredných škôl povinnosť, aby pokračovali v dištančnom vzdelávaní, a to aj v prípade končiacich ročníkov. Rozhodnutie vyplýva z odporúčania krízového štábu KSK a usmernenia krajského lekára, pričom sa KSK opiera aj o rozhodnutie rezortu školstva.



Školy otvorili v pondelok (1. 3.). Za prvé dva dni prišlo do škôl približne 17 percent žiakov končiacich ročníkov. Podľa Trnku tak väčšina žiakov nevyužila možnosť vzdelávať sa prezenčne, a to ani v prípade žiakov odborných škôl, ktorí majú praktické vyučovanie. "Táto situácia, keď je 17 percent žiakov v škole a 83 doma, je najhoršou možnou kombináciou, školy nedokážu plnohodnotne zabezpečiť vyučovanie ani v prípade dištančného, ani v prípade prezenčného vyučovania," povedal.



V pondelok bolo otvorených 24 stredných škôl z celkového počtu 63. Najviac bolo otvorených odborných škôl, a to 13. Z gymnázií prešlo na prezenčnú výučbu päť škôl, ďalších 14 ostalo vyučovať dištančne. „Na prezenčnú formu vyučovania tak v pondelok nastúpilo iba 694 žiakov končiacich ročníkov, čo predstavuje 13,4 percenta z celkového počtu maturantov alebo žiakov končiacich výučným listom,“ uviedla Terezková s tým, že v utorok bolo otvorených 25 škôl, do ktorých prišlo 1114 žiakov, teda 21 percent. Prevádzku zatiaľ nespustili školské jedálne ani stredoškolské internáty.