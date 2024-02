Stredné školy v Košickom kraji môžu prijať 7000 prvákov

Košice 5. februára (TASR) - Spolu 7000 žiakov môže prijať v budúcom školskom roku do prvých ročníkov 63 stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Na školách pribudne viacero nových odborov, medzi nimi aj experimentálne overovanie informatiky na gymnáziách, informoval KSK.



Žiaci končiacich ročníkov sa môžu prihlasovať na stredné školy do 20. marca. "Naše školy pridali aj nasledujúci školský rok nové atraktívne vzdelávacie odbory," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Obchodná akadémia v Rožňave otvára prvý ročník v študijnom odbore učiteľstvo a vychovávateľstvo pre materské školy, Hotelová akadémia v Košiciach prijme žiakov v novom odbore služby v cestovnom ruchu. Na Strednej odbornej škole (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach je pripravený študijný odbor florista/floristka. SOŠ veterinárna v Košiciach-Barci začína experimentálne overovanie štvorročného študijného odboru veterinárny asistent/asistentka pre bezpečnosť potravín. Gymnázium P. Horova v Michalovciach a Gymnázium Alejová v Košiciach začnú s experimentálnym overovaním v rámci študijného odboru gymnázium so zameraním na informatiku. "Učebné osnovy boli vytvorené spolu s odborníkmi z vysokých škôl a IT firiem a študenti sa budú učiť v novovytvorených informatických triedach," priblížil Trnka. Gymnázium Šrobárova v Košiciach otvára v rámci programu International Baccalaureate (IB) s vyučovaním v angličtine prípravný ročník pre Middle Years Programme (MYP), teda ekvivalent k prvému ročníku osemročného gymnázia.



Deviatak si môže podať prihlášku najviac na štyri stredné školy - dva talentové a dva netalentové odbory. Ôsmaci môžu uviesť maximálne dve bilingválne školy, o ktoré majú záujem.



Sprievodcu strednými školami zriadenými KSK ponúka brožúra Stredná pre teba. Obsahuje základné informácie o štúdiu, ale aj o unikátnych odboroch, možnostiach mimoškolských aktivít či cezhraničných študijných programoch. Digitálna verzia tlačenej brožúry je na webe www.strednapreteba.sk.