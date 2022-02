Stredné školy v Košickom kraji plánujú prijať spolu 5283 žiakov

Košice 16. februára (TASR) – Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorých je 63, by podľa plánov mali prijať v budúcom školskom roku spolu 5283 žiakov. Do konca februára musia riaditelia stredných škôl zverejniť podmienky prijatia na štúdium, čas na podanie prihlášok je do 20. marca. Informoval o tom Úrad KSK.



Deviataci a ôsmaci, ktorí majú záujem o bilingválne štúdium, sa tento rok na stredné školy hlásia po novom. Zmeny priniesla novela školského zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára.



"Dobrou správou je, že po novom sa zjednotia termíny prijímačiek a elektronické aj papierové prihlášky budú mať novú podobu. Samotný proces prípravy prijímacieho konania je však náročnejší," uviedol k zmenám predseda KSK Rastislav Trnka.



Novinkou je, že výsledky z Testovania 9 už pre stredné školy nebudú záväzné. Úspešné absolvovanie Testovania 9 prestáva byť automatickou vstupenkou na strednú školu, hoci riaditelia budú môcť výsledky monitoringu zohľadniť pri prijímacom konaní aj naďalej. Žiaci sa môžu na strednú školu hlásiť do 20. marca na všetky odbory. Pri voľbe talentového odboru vzdelávania na strednej športovej škole sa však treba poponáhľať so zaslaním prihlášky z dôvodu overovania športového výkonu, a to už v čase od 21. marca do 14. apríla.



"Platí, že jeden deviatak si môže podať prihlášku maximálne na štyri školy, pričom hlásiť sa môže najviac na dva odbory, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, a najviac na dva odbory, kde sa talentové skúšky nerobia. Ôsmaci môžu uviesť maximálne dve bilingválne školy, o ktoré majú záujem. Teší nás, že tento rok bude celý proces pre žiakov byrokraticky odľahčený. Podávať si budú len jednu prihlášku, na ktorej uvedú všetky školy, o ktoré majú záujem, a zoradia ich podľa vlastných priorít. Tlačivo vypíšu zákonní zástupcovia deviatakov a v prípade nejasností im poradí výchovný poradca na základnej škole," priblížil vedúci odboru školstva Úradu KSK Slavomír Kožár.



Prihlášku bude možné podať v papierovej forme alebo elektronicky cez informačný portál školy, ako napríklad Edupage, eŠkola či Proforient. Elektronickú prihlášku je potrebné prostredníctvom informačného portálu odoslať do 14. marca, následne ju potvrdí základná škola. Aj v prípade, že si žiak a jeho zákonný zástupca zvolia papierovú formu prihlášky, musí tlačivo potvrdiť základná škola. Rodič následne do 20. marca podá prihlášku alebo jej podpísanú kópiu na každú zo škôl, kam sa žiak hlási. Popri doručení poštou rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.



Podľa informácií, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva, sa prijímacie skúšky uskutočnia v dvoch termínoch tak, aby sa žiakom neprekrývali. Prvé kolo na netalentové odbory sa uskutoční 2. alebo 3. mája a tiež 9. alebo 10. mája. Dva termíny sú vyhradené aj pre talentové odbory – 4., 5. alebo 6. mája a tiež 11., 12. alebo 13. mája. V prípade, že riaditeľ neobsadí všetky plánované miesta v prvom ročníku školy, bude môcť do 6. júna vypísať druhé kolo prijímacích skúšok, to je jednotne naplánované na 21. júna.