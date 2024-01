Stredné školy v Košickom kraji posilňujú bezpečnosť

Košice 14. januára (TASR) - Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) posilňujú bezpečnosť školského prostredia. "Opatrenia, ktoré realizujú, sa týkajú najmä prevencie, ale aj aktivít na riešenie konkrétnych prípadov, ktoré sa na školách môžu vyskytnúť," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Väčšina stredných škôl má podľa nej vlastné kamerové systémy, na školách funguje vrátnica alebo recepcia, takže vstup cudzím osobám do budovy školy je možný iba po identifikácii osoby cez občiansky preukaz a len za konkrétnym človekom a účelom návštevy. "Na školách tiež prebiehajú pravidelné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), školy majú funkčné evakuačné plány, dochádzka žiakov funguje elektronicky a zamestnanci školy pravidelne komunikujú s rodičmi. Okrem toho na župných školách sú aktívne školské podporné tímy, ktoré sú zložené zo školských psychológov, špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, zdravotníkov, prípadne pedagogických asistentov," priblížila Strojná. V prípade, ak škola nemá obsadenú pozíciu školského psychológa, spolupracuje s Centrom poradenstva a prevencie (CPP). "Školy sa zaoberajú každým porušením školského poriadku a ak si to vyžaduje vážnosť situácie, spolupracujú aj s políciou," dodala hovorkyňa.



Súčasťou aktivít bude aj pripravovaný Festival duševného zdravia, ktorého cieľom bude podporiť duševné zdravie a detabuizovať psychické poruchy u mladých ľudí. Konať sa bude v Košiciach, ale aj na Zemplíne, Spiši a Gemeri, jeho súčasťou budú workshopy a diskusie so psychológmi a lektormi. Žiaci okrem iného získajú rady, ako v prípade potreby vyhľadať odbornú pomoc.



Kraj tiež podporuje a odporúča stredným školám, aby sa zapojili do avizovaného bezpečnostného auditu a výziev, ktoré štát plánuje tento rok spustiť.



Ministerstvo vnútra (MV) SR informovalo, že pracovná skupina pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Ten má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. Téma bezpečnosti na školách sa stala aktuálne diskutovanou po decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy.