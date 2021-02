Stredné školy v Košickom kraji sa pripravujú na očkovanie

Košice 12. februára (TASR) - Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa pripravujú na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V rámci krajských stredných škôl sa to týka 2674 učiteľov vrátane majstrov odborného výcviku či pedagogických asistentov. Informoval o tom Úrad KSK.Podľa prieskumu, ktorý KSK realizoval na stredných školách, kde je zriaďovateľom, 80 percent učiteľov by privítalo čo najskoršie očkovanie, a teda dali by sa aj zaočkovať. Učitelia sa môžu na očkovanie registrovať prostredníctvom formulára zverejneného na portáli korona.gov.sk , proces koordinujú ministerstvá zdravotníctva a školstva.Očkovanie pokračuje v krajských zariadeniach sociálnych služieb. Vo štvrtok (11. 2.) bolo prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky zaočkovaných 53 klientov a 24 zamestnancov zariadenia Domko v Košiciach. K piatku dostalo vakcínu celkovo 541 zamestnancov, čo predstavuje takmer polovicu zo všetkých zamestnancov pracujúcich v krajských zariadeniach sociálnych služieb. Zaočkovaných je aj 377 klientov z celkového počtu 1800.uviedol Úrad KSK. V tomto zariadení je aktuálne pozitívnych 24 klientov, z toho štyria sú hospitalizovaní v nemocnici. Vo štvrtok sa z nemocnice vrátili traja klienti. Počas uplynulých štyroch dní nepribudlo v Arcuse žiadne úmrtie. Z ochorenia sa vyliečilo už takmer 90 klientov.V súčasnosti má pozitívny test na nový koronavírus celkovo 92 klientov a 115 zamestnancov krajských zariadení sociálnych služieb. Najviac hlási Subsidium v Rožňave, kde je 45 nakazených klientov.Prímestská autobusová doprava v Košickom kraji naďalej premáva v prázdninovom režime. Zmluvní autobusoví dopravcovia pridali spoje, ktoré boli nevyhnutné na zabezpečenie dochádzky žiakov do škôl. Aktuálne bolo posilnených takmer 30 autobusových spojov.