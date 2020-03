Stredné školy v pôsobnosti Trenčianskeho kraja nevyučujú do 13. marca

Trenčín 10. marca (TASR) – Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zostanú zatvorené od utorka do piatka 13. marca vrátane, a nie až do 23. marca, ako sa uvádzalo v pôvodnom pondelkovom (9. 3.) príkaze predsedu TSK.



Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, v pôvodnom príkaze došlo k preklepu. Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zostanú pre zabránenie šírenia nového koronavírusu zatvorené do 23. marca.



V TSK platí pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti s okamžitou platnosťou zákaz organizovania verejných a hromadných podujatí a poskytovanie priestorov na organizovanie verejných a hromadných podujatí s výnimkou poskytnutia priestorov, na ktoré bol udelený súhlas predsedu TSK.



Súčasťou príkazu predsedu TSK je aj odporúčanie zamestnancom organizácií a tiež žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a klientom sociálnych zariadení zváženie účasti na verejných a hromadných podujatiach (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a podobne) a zváženie akýchkoľvek súkromných ciest.



Rovnako odporúča zamestnancom organizácií a tiež žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a klientom sociálnych zariadení obmedzenie stretávania sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu nového koronavírusu (nákupné centrá a podobne).