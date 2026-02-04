< sekcia Regióny
Stredné školy v Prešovskom kraji ponúkajú viac ako 8000 voľných miest
V prípade 15 gymnázií kraja, z toho dve sú organizačné zložky spojenej školy, ide o približne 1000 miest, na 52 školách kraja s odborným vzdelávaním je to do 5200 miest.
Autor TASR
Prešov 4. februára (TASR) - Stredné školy v Prešovskom kraji ponúkajú v školskom roku 2026/2027 pre prvákov 8054 voľných miest, vrátane 900 miest pre žiakov, ktorí neukončili vzdelávanie na základnej škole v deviatom ročníku. Z tohto celkového počtu je 6235 miest schválených na 67 stredných školách, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). Čas rozhodnúť sa pre svoje budúce školské pôsobenie majú žiaci do 20. februára, ktorý je posledným termínom pre zasielanie prihlášky na strednú školu. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
V školskom roku 2026/2027 je pre budúcich žiakov stredných škôl pripravených približne 1630 miest na gymnáziách, vrátane bilingválnych a vyše 5520 miest na stredných odborných, priemyselných, umeleckých a športových školách. V prípade 15 gymnázií kraja, z toho dve sú organizačné zložky spojenej školy, ide o približne 1000 miest, na 52 školách kraja s odborným vzdelávaním je to do 5200 miest.
Čo sa týka odborných škôl, kraj ich zriaďuje 23, z toho je deväť spojených a šesť priemyselných škôl, tri obchodné a tri hotelové akadémie, rovnako tri školy umeleckého priemyslu a zdravotnícke školy, ako aj dve pedagogické školy.
„Každý žiak končiaceho ročníka základnej školy si svoje miesto na strednej nájde. Počty miest sú vyvážené a určené v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi, stavovskými organizáciami, ministerstvami či úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Našou ambíciou je vychovávať odborníkov pre trh práce s adekvátnym uplatnením, ale aj motiváciou budovať si doma svoju pracovnú kariéru i budúcnosť “ priblížil predseda PSK Milan Majerský.
PSK eviduje dlhodobo významný záujem o štúdium na prešovskej elektrotechnickej škole, kde napríklad v tomto školskom roku zaznamenali do 390 prihlásených a taktiež na gymnáziách v meste Prešov a Poprad, kde to bolo celkovo až cez 1160 prihlásených. Boli to i zdravotnícke a pedagogické školy či Stredná športová škola v Poprade, kde bolo prijatých takmer 290 prihlášok na štúdium športového gymnázia a športového manažmentu. V kurze sú aj technické a strojárske odbory, ale aj obchod a služby a gastronómia.
„V tomto školskom roku sme do odborného vzdelávania v našich školách zaradili až sedem nových odborov, či už to bola biotechnológia a farmakológia, autotronika zameraná na elektromobilitu, lesná výroba, logistika v súvislosti s automobilových priemyslom, ale aj grafik digitálnych médií a ďalšie. Pre budúci školský rok pôjde o nový odbor správca inteligentných a digitálnych systémov, ktorý sa sústreďuje aj na kybernetickú bezpečnosť, ale aj o odbor výživa a analýza potravín,“ spresnil predseda PSK Milan Majerský.
