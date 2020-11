Stredné školy v Trenčianskom kraji dostanú na modernizáciu 23 miliónov

Trenčín 25. novembra (TASR) – Do modernizácie škôl a školských objektov investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v budúcom roku takmer 23 miliónov eur. Vyplýva to z rozpočtu TSK na rok 2021, ktorý v pondelok (23. 11.) schválilo Zastupiteľstvo TSK.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku pôjde po doprave v budúcom roku do oblasti školstva druhý najväčší objem finančných prostriedkov. Na rekonštrukciu škôl a školských zariadení a zníženie energetickej náročnosti je určených 3,7 milióna eur. Za viac ako 18,8 milióna eur chce TSK na svojich stredných školách zrealizovať projekty financované z európskych fondov.



„Kým v rokoch 2013 – 2017 sme na rekonštrukciu škôl používali najmä peniaze z krajského rozpočtu, od budúceho roku to budú najmä peniaze z eurofondov. Projekty z Integrovaného regionálneho operačného programu máme schválené na modernizáciu 16 stredných škôl,“ priblížil Baška.



Ako dodal, aj v budúcom roku bude pokračovať projekt Hodnotenie, odmeňovanie, motivácia, ktorý má zvyšovať kvalitu krajských stredných škôl. O prechode na samohodnotenie stredných škôl podľa Bašku uvažujú aj ostatné samosprávne kraje.