Stredné školy v Trnavskom kraji hlásia ešte 551 voľných miest

Trnava 14. júna (TASR) – Škola umeleckého priemyslu v Hlohovci, Stredná zdravotnícka škola v Trnave, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede i Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku v Holíči a ďalších 31 stredných škôl v Trnavskom kraji hlásia po prvom kole prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 voľné miesta. Rodičia detí môžu na tieto školy v zriaďovacej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) podať prihlášku najneskôr v pondelok, informoval o tom riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



„Po vyhodnotení prvého kola ostalo nenaplnených 551 miest pre budúcich študentov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka spolu 35 stredných škôl. Termín konania druhého kola prijímacích skúšok je určený na utorok 22. júna pre všetky stredné školy v SR,“ doplnil Pravda. Rodičia podávajú prihlášku potvrdenú príslušnou základnou školou už priamo do tej strednej školy, v ktorej sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.



V TTSK sú podľa Pravdu voľné miesta okrem iných aj na gymnáziách v Dunajskej Strede, Šamoríne, Galante, Seredi, Hlohovci a Vrbovom, nie všetky obsadené miesta hlási Stredná odborná škola regionálneho rozvoja v Rakoviciach, Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici, Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch i v Trnave, Stredná športová škola Jozefa Herdu v Trnave či Obchodná akadémia vo Veľkom Mederi.