Stredné školy v Trnavskom kraji opäť uspeli v rebríčku INEKO
Na čele rebríčka sa opätovne umiestnila Obchodná akadémia v Trnave, ktorá obhájila pozíciu najlepšej strednej odbornej školy (SOŠ) na Slovensku.
Autor TASR
Trnava 27. januára (TASR) - Stredné školy (SŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) potvrdili svoju úroveň v najnovšom rebríčku inštitútu INEKO za rok 2025. Viaceré krajské školy sa umiestnili na popredných priečkach v celoslovenskom porovnaní. Na čele rebríčka sa opätovne umiestnila Obchodná akadémia v Trnave, ktorá obhájila pozíciu najlepšej strednej odbornej školy (SOŠ) na Slovensku. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Obchodná akadémia v Trnave zároveň obsadila prvú priečku aj v kategórii ekonomika, právo a služby. Stredná športová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede získala prvé miesto medzi strednými športovými školami. SOŠ strojnícka v Skalici obsadila prvé miesto medzi SOŠ v kategórii priemysel a výroba. „Výsledky tohtoročného rebríčka sú ovocím systematickej snahy o modernizáciu vzdelávania a významných investícií do školstva,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Posun zaznamenala aj SOŠ chemická v Hlohovci, ktorá dosiahla najväčšie zlepšenie hodnotenia medzi SOŠ oproti predchádzajúcemu hodnoteniu. Medzi gymnáziami zaznamenalo druhé najväčšie zlepšenie Gymnázium L. Dúbravu v Dunajskej Strede. Gymnázium J. Baltazára Magina vo Vrbovom dosiahlo tretie najväčšie zlepšenie medzi gymnáziami za posledných desať rokov. Kraj súčasne pripomína, že záujemcovia o štúdium na SŠ musia podať prihlášku v termíne od 8. do 20. februára.
