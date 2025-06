Stredné školy v Trnavskom kraji privítajú viac ako 4000 nových prvákov

Trnava 27. júna (TASR) - Stredné školy v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) o niekoľko týždňov privítajú viac ako 4000 nových prvákov. V piatok sa skončil školský rok pre viac ako 16.200 študentov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Do lavíc sa nevráti 3500 absolventov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



Ako uviedli, kraj bude počas leta investovať do modernizácie priestorov a vybavenia. Mladým ľuďom zostane otvorená cesta k anonymnej, bezplatnej a odbornej pomoci, ktorá je k dispozícii nepretržite cez e-mail a online chat.



„Aj tento školský rok bol v znamení úspechov škôl a investícií do skvalitňovania vzdelávania. Stavebné práce aktuálne prebiehajú aj na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Internát školy prechádza postupnou modernizáciou a zároveň sa pripravuje projekt vybudovania nového simulačného centra. Jeho súčasťou budú špecializované učebne a odborné pracoviská, aj pre nový odbor zubný asistent,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič počas návštevy školy.



TTSK bude aj v ďalšom školskom roku pokračovať v podpore študentov nedostatočne obsadených, no perspektívnych študijných odborov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Študenti týchto odborov, ako i študenti zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu od TTSK získať mesačné finančné štipendium, bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch.



Riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda informoval, že počas leta sa uskutoční nábor nových pedagógov. „Dlhodobo ich podporujeme a motivujeme vykonávať šľachetné povolenie práve v Trnavskom kraji. Začínajúcim učiteľom poskytujeme príspevok na bývanie, novinkou od končiaceho sa školského roka je aj preplácanie mimovyučovacej činnosti zamestnancov škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Navyše finančne podporujeme aj ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov,“ uviedol.