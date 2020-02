Stredné školy Žilinského kraja otvoria štyri nové odbory

Žilina 18. februára (TASR) – Stredné školy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) otvoria v školskom roku 2020/2021 štyri nové odbory a ďalšie tri odbory sú v experimentálnom testovaní. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej tak reaguje samosprávny kraj na potreby trhu práce.



Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická v Liptovskom Mikuláši otvára dva nové odbory - mechanik číslicovo riadených strojov a programátor obrábacích a zváracích strojov. "Na základe potrieb trhu práce vzišla aj požiadavka na spoluprácu v oblasti spracovania plastov, preto škola začala experimentálne overovanie študijného odboru technik spracovania plastov. Odbor vyššieho odborného štúdia špecialista spracovania plastov bude pripravovať ľudí na vyššom stupni vzdelania. Nový je aj odbor technik energetických zariadení budov na Spojenej škole v Martine, kde sa budú pripravovať odborníci v oblasti elektroinštalácií, ich montáži či diagnostiky," uviedla hovorkyňa ŽSK.



"Digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe ponúka jediná Stredná športová škola v kraji, organizačná zložka Spojenej školy v Žiline. V rovnakej IT oblasti rozširuje ponuku vzdelávania Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste študijným odborom inteligentné technológie (experiment). Reaguje ním na najnovšie trendy a požiadavky zamestnávateľov, smerujúce k jednotnému digitálnemu trhu a Industry 4.0," doplnila Remencová.



Veľký dôraz kladie ŽSK na podporu a rozvoj odborného vzdelávania. "Duálne vzdelávanie je cesta, ako zatraktívniť štúdium odborných predmetov a zároveň pripraviť mladých ľudí pre trh práce. Preto sa teším z rastúceho záujmu o tento typ vzdelávania, v minulom roku sme boli spomedzi ôsmich krajov na druhom mieste v počte zapojených študentov," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



V školskom roku 2019/2020 je v systéme duálneho vzdelávania spolu 1281 žiakov v 19 SOŠ u 127 zamestnávateľov. ŽSK tento mesiac otvoril už v poradí štrnáste centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP). "Cieľom je zabezpečiť vzdelávací proces na kvalitnej úrovni. Preto kladieme dôraz na odbornosť pedagogických kolektívov a moderné materiálno-technické zabezpečenie škôl. To sa snažíme pokrývať z rozpočtu kraja aj z európskych finančných zdrojov či rôznych grantov," dodala Jurinová s tým, že aktuálne je rozbehnutá modernizácia dvanástich SOŠ.



Hovorkyňa ŽSK pripomenula, že prihlášky na stredoškolské štúdium je možné predkladať do 10. apríla. "Na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (tzv. talentové skúšky) je skrátený termín prihlasovania do 20. februára. Kompletná ponuka aktuálnych študijných a učebných odborov pre školský rok 2020/2021 bude zverejnená od 20. februára 2020 na webovom sídle ŽSK - odbor školstva a športu - možnosti štúdia," uzavrela Remencová.