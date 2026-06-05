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Stredné školy zriaďované Trnavským krajom majú ešte voľné miesta

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zoznam stredných škôl aj s počtom voľných miest je zverejnený na elektronickej úradnej tabuli TTSK.

Autor TASR
Trnava 5. júna (TASR) - Pätnásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ponúka v druhom kole prijímacích skúšok pre školský rok 2026/2027 spolu 266 voľných miest. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

„Celkovo je v Trnavskom kraji - vrátane súkromných a cirkevných škôl - pre budúcich prvákov k dispozícii až 414 voľných miest,“ priblížila krajská samospráva s tým, že uchádzači, ktorí neuspeli v prvom kole, tak majú ďalšiu príležitosť zabojovať o svoje miesto v laviciach.

Zoznam stredných škôl aj s počtom voľných miest je zverejnený na elektronickej úradnej tabuli TTSK. Do druhého kola prijímacích skúšok je potrebné podať prihlášku do 8. júna. Konať sa budú 16. a 17. júna. Výsledky majú byť zverejnené 22. júna.
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