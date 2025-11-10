< sekcia Regióny
Strednú odbornú školu v Prievidzi zmodernizujú za vyše 3,4 milióna eur
TSK zabezpečuje modernizáciu odborného vzdelávania z Fondu na spravodlivú transformáciu na siedmich školách v kraji.
Autor TASR
Prievidza 10. novembra (TASR) - Nové materiálno-technické vybavenie i vzdelávanie pedagógov prinesie modernizácia odborného vzdelávania na Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej na Ulici T. Vansovej v Prievidzi za 3,4 milióna eur. Projekt bude Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podpísal v pondelok v priestoroch školy minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) a predseda TSK Jaroslav Baška.
TSK zabezpečuje modernizáciu odborného vzdelávania z Fondu na spravodlivú transformáciu na siedmich školách v kraji. Minister vyčíslil, že celkovo ide o sumu takmer 25 miliónov eur. „Ide o absolútne zmysluplné projekty, ktoré prichádzajú na hornú Nitru. Súvisí to s transformáciou ťažobného a uhliarskeho priemyslu na inú formu tak, aby to nezaťažovalo životné prostredie. Nie sú to projekty, ktoré idú na tehly, ale do vzdelania mladých ľudí,“ priblížil Migaľ.
Hlavnú myšlienku projektov vidí podľa svojich slov minister v tom, aby ľudia neodchádzali z kraja, dostali tam kvalitné vzdelanie a mohli sa uplatniť na trhu práce za pre nich výhodných podmienok.
Predseda TSK priblížil, že z celkových oprávnených výdavkov projektov sa na financovaní krajská samospráva podieľa sumou približne dva milióny eur, zvyšná časť ide z fondov Európskej únie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zo štátneho rozpočtu. „Keď sme pripravovali týchto sedem projektov, povedali sme si, aby to bolo čo najmenej stavebných prác a viac investovania do moderných technológií, modernizácie výučbového procesu a vzdelávania pedagógov,“ spomenul Baška. SOŠ polytechnická podľa neho získala prostriedky vo výške 3,4 milióna eur, z toho viac ako 250.000 eur dá kraj.
Riaditeľka školy Jana Poliaková priblížila, že škola v rámci projektu nakúpi nové materiálové vybavenie na dielňach praktického vyučovania. „Je to obstaranie malých obrábacích strojov, CNC strojov, sústruhov, fréz, robotického a zváracieho pracoviska, meracej miestnosti, ďalšie vybavenie autodielne. Okrem toho na teoretickom a praktickom vyučovaní vybavenie informačno-komunikačnými technológiami, zriadenie multimediálnej učebne,“ vymenovala Poliaková.
V projekte je podľa nej zahrnuté i vzdelávanie zamestnancov. „Keď sme v roku 2024 podávali projekt, zamerali sme sa na využitie umelej inteligencie u našich pedagógov a jej všetkých nástrojov, ktoré sú dôležité. Myslím, že to skvalitní, zrýchli prácu pedagógov. Dôležité sú aj mäkké zručnosti, a to je spolupatričnosť, komunikácia, sebareflexia a sebahodnotenie,“ doplnila.
Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 3.421.822,90 eura, NFP kraj žiadal vo výške 3.148.077,07 eura. SOŠ polytechnická spolupracuje s regionálnymi zamestnávateľmi, do duálneho vzdelávania je zapojených 128 z celkovo 555 jej žiakov.
TSK zabezpečuje modernizáciu odborného vzdelávania z Fondu na spravodlivú transformáciu na siedmich školách v kraji. Minister vyčíslil, že celkovo ide o sumu takmer 25 miliónov eur. „Ide o absolútne zmysluplné projekty, ktoré prichádzajú na hornú Nitru. Súvisí to s transformáciou ťažobného a uhliarskeho priemyslu na inú formu tak, aby to nezaťažovalo životné prostredie. Nie sú to projekty, ktoré idú na tehly, ale do vzdelania mladých ľudí,“ priblížil Migaľ.
Hlavnú myšlienku projektov vidí podľa svojich slov minister v tom, aby ľudia neodchádzali z kraja, dostali tam kvalitné vzdelanie a mohli sa uplatniť na trhu práce za pre nich výhodných podmienok.
Predseda TSK priblížil, že z celkových oprávnených výdavkov projektov sa na financovaní krajská samospráva podieľa sumou približne dva milióny eur, zvyšná časť ide z fondov Európskej únie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zo štátneho rozpočtu. „Keď sme pripravovali týchto sedem projektov, povedali sme si, aby to bolo čo najmenej stavebných prác a viac investovania do moderných technológií, modernizácie výučbového procesu a vzdelávania pedagógov,“ spomenul Baška. SOŠ polytechnická podľa neho získala prostriedky vo výške 3,4 milióna eur, z toho viac ako 250.000 eur dá kraj.
Riaditeľka školy Jana Poliaková priblížila, že škola v rámci projektu nakúpi nové materiálové vybavenie na dielňach praktického vyučovania. „Je to obstaranie malých obrábacích strojov, CNC strojov, sústruhov, fréz, robotického a zváracieho pracoviska, meracej miestnosti, ďalšie vybavenie autodielne. Okrem toho na teoretickom a praktickom vyučovaní vybavenie informačno-komunikačnými technológiami, zriadenie multimediálnej učebne,“ vymenovala Poliaková.
V projekte je podľa nej zahrnuté i vzdelávanie zamestnancov. „Keď sme v roku 2024 podávali projekt, zamerali sme sa na využitie umelej inteligencie u našich pedagógov a jej všetkých nástrojov, ktoré sú dôležité. Myslím, že to skvalitní, zrýchli prácu pedagógov. Dôležité sú aj mäkké zručnosti, a to je spolupatričnosť, komunikácia, sebareflexia a sebahodnotenie,“ doplnila.
Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 3.421.822,90 eura, NFP kraj žiadal vo výške 3.148.077,07 eura. SOŠ polytechnická spolupracuje s regionálnymi zamestnávateľmi, do duálneho vzdelávania je zapojených 128 z celkovo 555 jej žiakov.