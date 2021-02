Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši zmodernizovali

Liptovský Mikuláš 24. februára (TASR) – Budovu Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši zmodernizovali za vyše štyri milióny eur. Práce na rekonštrukcii trvali zhruba rok, pričom ide o jednu z najväčších investícií z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).



"Stretla sa tu pekná architektúra, moderné riešenie a inovatívne prístupy. To sú všetko podmienky na to, aby vzdelávací proces bol kvalitnejší a lepší. Prostredie pre študentov a pedagógov je naozaj oveľa vľúdnejšie a hlavne zdravšie," uviedla na stredajšej tlačovej konferencii predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.







Rekonštrukcia budovy sa začala ešte v roku 2019, podľa riaditeľky školy Silvie Blcháčovej väčšinu prác dokončili počas roka 2020. V rámci projektu prešla kompletnou obnovou a modernizáciou vstupná časť, hlavná školská budova aj časť, ktorá tvorí prepojenie medzi hlavnou školskou budovou a telocvičňou. Pribudli relaxačné centrum pre vzdelávanie masérov, nová prednášková aula, spoločenská miestnosť, šatne či bufet. "Ak to pandemická situácia dovolí, od 8. marca by sme chceli naštartovať prezenčné vyučovanie," konkretizovala riaditeľka.



Škola poskytuje vzdelávanie v dennom aj v externom štúdiu. Aktuálne má podľa riaditeľky 327 študentov. Denné štúdium je možné absolvovať v odboroch praktická sestra, zubný asistent a masér, v externom štúdiu škola vzdeláva v odbore masér, sanitár a praktická sestra.