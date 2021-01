Stredoškoláci v Trnavskom kraji sa budú naďalej učiť dištančne

Trnava 8. januára (TASR) - Vyučovací proces na päťdesiatich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa bude po zimných prázdninách realizovať naďalej dištančnou formou. Informoval o tom riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



"Nový rok začneme tak, ako sme končili ten uplynulý, teda dištančným vzdelávaním. Navyše, s cieľom zachovať zníženú mobilitu obyvateľstva odporučíme našim školám, aby učitelia vykonávali prácu z domu," uviedol. V tejto súvislosti bude prímestská autobusová doprava na území kraja naďalej zabezpečovaná v prázdninovom režime minimálne do nedele 17. januára. TTSK je pripravený upraviť cestovné poriadky tak, aby uspokojil dopyt cestujúcej verejnosti, najmä v prípade návratu študentov do škôl.



"Pripravujeme sa na masové testovanie našich zamestnancov, študentov a v prípade neplnoletých z nich aj jedného zo zákonných zástupcov. Ide spolu o vyše 20.000 ľudí, ktorým vykonáme antigénový test v mobilných odberových miestach. V kraji ako našom, kde nemáme vlastné zdravotnícke zariadenia, to musíme zvládnuť vo svojej réžii," doplnil Pravda.



TTSK priebežne sleduje a vyhodnocuje aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a pokračuje v rokovaniach s ministerstvom školstva o termíne a podmienkach reštartu prezenčného štúdia. Oproti materským a základným školám, študenti stredných škôl často dochádzajú cez hranice okresov, ba aj krajov. Navyše, časť z nich je ubytovaná v internátoch.