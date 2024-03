Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači

Prievidza 26. marca (TASR) - Stredoškoláci z celého Slovenska budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači. Celoštátne finálové kolo hostí Obchodná akadémia (OA) v Prievidzi, začalo sa v utorok, súťaž bude pokračovať i v stredu (27. 3.), keď ju odborná komisia aj vyhodnotí.



Súťažiaci, ktorí postúpili z krajských na celoštátne finálové kolo, majú pred sebou úlohy, ako písanie na počítači, úprava textu na počítači a wordprocessing. "Pri písaní na počítači sa hodnotí rýchlosť, presnosť, koľko čistých úderov spravia žiaci za desať minút, a nesmú mať chybnosť väčšiu ako 0,25 percenta," vysvetlila predsedníčka celoslovenskej odbornej komisie Alžbeta Balková.



Pri druhej kategórii majú žiaci podľa nej k dispozícii text, korektorské značky a pomocou nich upravujú text, pričom za každú správnu korektúru dostanú 100 bodov, za každú nesprávnu im komisia odráta 250 bodov. "Pri wordprocessingu majú neupravený text, ktorý podľa zadania upravujú, ide o profesionálne spracovanie textu vo worde," doplnila.



Piatak Patrik Herman z OA v Martine bude súťažiť v kategórii odpisu textu. "Nie je to ťažké, ale záleží i na talente konkrétneho človeka. Zvládne to však každý človek, závisí však, v akej rýchlosti," poznamenal Herman. Intenzívne podľa svojich slov trénoval dva až tri mesiace pred súťažou. Stredoškolák dúfa, že mu jeho vedomosti pomôžu i v budúcom povolaní, určite mu však podľa neho budú nápomocné na vysokej škole pri tvorbe bakalárskej práce, keď bude musieť napísať veľa textu.



Do finálového kola 58. ročníka súťaže v spracovaní informácií na počítači postúpilo 44 žiakov stredných odborných škôl a obchodných akadémií z rôznych kútov Slovenska. "Spracovanie informácií na počítači patrí medzi stredoškolské súťaže, ktoré každoročne sprevádza rastúci záujem žiakov. Stredoškoláci tak dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadnu vytrvalosť v súťaži, ktorá vyžaduje skĺbenie rýchlosti so sústredenosťou a precíznosťou," skonštatoval riaditeľ OA Prievidza Ivan Kadlečík.



Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, metodickým a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.