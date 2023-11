Stredoškoláci môžu prihlásiť do súťaže podnikateľské zámery

Žilina 25. novembra (TASR) - Študenti stredných škôl zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa môžu do polovice decembra prihlásiť do súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2023/2024. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej budú súťažiť v kategóriách Podnikateľský študentský projekt a Spoločensky prospešný študentský projekt.



Doplnila, že prvým krokom je registrácia prostredníctvom online formulára na stránke Inovačného centra Inovia do 15. decembra 2023. "Projekt je potrebné nahrať v elektronickej podobe do 30. apríla 2024. Zúčastniť sa môžu študenti stredných škôl na území ŽSK buď ako jednotlivci, alebo ako maximálne trojčlenné tímy. Organizovať sa budú online webináre a študenti môžu tiež využiť konzultáciu k projektu, ktorú im poskytnú odborníci z Inovie," uviedla.



Odborná porota bude hodnotiť viacero kritérií, ako sú originalita (kreativita, inovačný potenciál), trhové šance (realizovateľnosť) a udržateľnosť, kvalita spracovania (prehľadnosť, zrozumiteľnosť), sociálno-ekonomický alebo spoločenský prospešný dosah na ŽSK, priblížila.



ŽSK sa podľa predsedníčky Eriky Jurinovej dlhodobo snaží aj prostredníctvom Inovie podporiť a motivovať stredoškolákov, aby sa aktívne zapojili do podnikateľských aktivít či rozvoja inovatívnych a smart riešení. "Chceme im byť oporou a zároveň im dať príležitosť, aby nám ukázali svoju šikovnosť a talent. Ich nápady a riešenia, s ktorými každoročne prichádzajú, môžu byť prínosom nielen pre nich samotných, ale tiež pre celý kraj," podotkla.



Finále súťaže sa uskutoční v máji 2024 v rámci Festivalu študentskej podnikavosti v Žiline. "Víťazi získajú po prvýkrát príležitosť prezentovať projekty pred verejnosťou. Ocenené budú tri projekty v každej kategórii. Študenti môžu prihlasovať projekty s rôznym zameraním - vytvorenie a rozvíjanie produktu či služby, projekty s pozitívnym sociálnym, ekologickým alebo spoločenským vplyvom, so snahou o riešenie dôležitých spoločenských problémov, najmä na regionálnej úrovni," dodala hovorkyňa ŽSK.