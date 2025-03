Stredoškoláci na východe testovali svoje skonštruované satelity

Bidovce 25. marca (TASR) - Vlastnoručne zostrojené satelity v utorok testovali študenti stredných škôl na letisku v Bidovciach na východe Slovenska. Rakety s hybridným pohonom na báze plynu ich vyniesli do výšky približne jedného kilometra, kde sa následne uvoľnili z nosiča a s pomocou padáka a GPS sa vrátili na zem. Išlo o národné semifinále druhého ročníka súťaže CanSat pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry (ESA).



Hlavným zadaním pre študentov bolo vyrobiť satelit veľký ako plechovka a zmestiť doň napájanie, senzory aj komunikačný systém. Ten musel po vynesení do výšky vykonať vedecký experiment alebo demonštráciu technológie, bezpečne pristáť a analyzovať zozbierané údaje. Počas letu a pristátia zbieral každý satelit dáta a komunikoval s pozemnou stanicou, ktorú si tímy samostatne pripravili a riadili ju.



Celkovo šesť tímov zabojovalo pri Košiciach o to, koho satelit prinesie presnejšie a užitočnejšie výsledky. Víťazstvo si napokon odniesol tím Artemis zo Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Rožňave, ktorý meral, ako sa mení kvalita ovzdušia s nadmorskou výškou s presnou lokalizáciou satelitu po návrate na zem a viackanálovým prenosom informácií. TASR o tom informoval Pavol Miroššay z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.



Na druhom mieste sa umiestnil tím zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove, ktorý využil termovíziu na monitorovanie ložísk lesných požiarov a ich šírenie. Tretí skončili stredoškoláci zo Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach, ktorí merali prítomnosť rádioaktívnych izotopov vo vzdušnej mase v závislosti od výšky nad zemou.



Organizátormi súťaže CanSat sú Slovenská vesmírna kancelária v spolupráci s Leteckou fakultou Technickej univerzity Košice (LF TUKE), Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovenský modelársky zväz s podporou Raketového klubu LF TUKE a Global Logic.



"Okrem toho, že súťaž rozširuje povedomie o možnostiach vesmírneho sektora medzi študentmi stredných škôl a mladými ľuďmi na Slovensku, demonštruje aj to, že vesmírny sektor je perspektívnou oblasťou, v ktorej je možné sa rozvíjať a uplatniť. Očakávame, že počet tímov v nasledujúcich ročníkoch bude len rásť," uviedol prorektor LF TUKE Juraj Gazda.



Povinnou misiou v súťaži bolo vysielať a zbierať údaje o teplote a tlaku vzduchu aspoň raz za sekundu prostredníctvom rádiovej komunikácie. Sekundárna misia bola na voľbe a kreativite študentov.



"Aktivity, ako je táto, nám pomáhajú pritiahnuť nové talenty do nášho rastúceho vesmírneho sektora a celkovo znalostnej ekonomiky. Tie sú základom pre budúce misie, pre projekty využívajúce vesmírne technológie na Zemi a pre kľúčové medzinárodné partnerstvá," uviedol riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta.