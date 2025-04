Stredoškoláci praxujú v ZAaRES, pomáhajú s údržbou mestskej zelene

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) - Študenti zo Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod Bánošom v Banskej Bystrici získavajú praktické skúsenosti medzi pracovníkmi Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES). Aktuálne im pomáhajú pri výsadbe kvetinových záhonov, postupne ich zapoja do kosieb a ďalších aktivít. Myšlienkou projektu je vychovať si stálych zamestnancov či brigádnikov tak, ako to bolo kedysi. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



„Prvý kontakt so školou sme nadviazali pri projekte Zelená zóna Sásová pred dvomi rokmi. Boli sme vtedy s nimi konzultovať zakladanie biodiverzitných, pre včely atraktívnych lúk. Keď sme sa dozvedeli, že študenti chodia na povinnú prax, začali sme sa pohrávať s myšlienkou, že by sme s nimi uzatvorili stabilnejšiu spoluprácu. Počas minulej jesene sme napokon podpísali zmluvu a začali k nám chodiť na odborný výcvik,“ vysvetlil Ondrej Chramec zo ZAaRES.



Študenti navštevujú pracoviská ZAaRES jedenkrát do týždňa. V ranných hodinách s nimi majsterka preberá potrebné učivo do školy, potom sú začlenení na konkrétne pracoviská. Odchádzajú v čase obeda. Aj keď ide o študentov vzdelávajúcich sa v odbore poľnohospodárstvo, postupne si prejdú všetkými činnosťami, ktoré ZAaRES vykonáva.



„Hoci sú prioritne zameraní na poľnohospodárstvo, myslím si, že družstvá nie sú len o traktoroch a zvieratách, ale aj o zeleni, kvetoch a estetike. Takáto spolupráca môže byť prínosom a priniesť na oboch stranách želané výsledky,“ doplnil riaditeľ SOŠ Pavel Fiľo.



Väčšinu času trávia pri príprave kvetov v skleníkoch, miešaní substrátu do mobilných kvetináčov, výsadbe kvetov, údržbe tieňoviska. Študentov postupne zaškolia na používanie malých mechanizmov.



„Naše mesto má už mnoho pozitívnych skúseností vďaka spolupráci so študentmi stredných či vysokých škôl. Som rád, že spoluprácu so SOŠ Pod Bánošom rozširujeme o ďalšie aktivity. Okrem pravidelných dodávok medu do 27 materských škôl a mestských detských jaslí si môžeme byť vzájomne nápomocní aj v oblasti starostlivosti o zeleň. Nielenže študenti naberú praktické skúsenosti, ale pomôžu ZAaRES pri bežných činnostiach,“ dodal primátor Ján Nosko.