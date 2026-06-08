< sekcia Regióny
Stredoškoláci si na Jahodníku zmerali sily a posunuli svoje hranice
Mladí športovci museli v športovom areáli zvládnuť 24 silovo-kondičných úloh vrátane šplhu na lane, opičej dráhy, preklápania pneumatík či lezeckej steny.
Autor TASR
Smolenice 8. júna (TASR) - Študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) si minulý týždeň v priestoroch tréningového centra v lokalite Jahodník (okres Trnava) zmerali sily. Čakala ich kombinácia päťkilometrového behu a technickej prekážkovej dráhy. Na štart pretekov sa postavilo 105 súťažiacich, informoval odbor komunikácie Úradu TTSK.
Mladí športovci museli v športovom areáli zvládnuť 24 silovo-kondičných úloh vrátane šplhu na lane, opičej dráhy, preklápania pneumatík či lezeckej steny. „Náročné podujatie bolo preverením ich skutočnej sily, kondície a pevnej vôle, pričom po zvládnutí všetkých prekážok pretekári putovali po záverečnom šprinte priamo do cieľa,“ priblížila krajská samospráva.
Najrýchlejšie časy a prvenstvo v pretekoch si vybojovali v kategórii chlapcov Filip Sivák zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany a v kategórii dievčat Sabína Tesárová z Obchodnej akadémie Trnava. „Preteky ukázali, že šport nie je len o medailách, ale o charaktere,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Mladí športovci museli v športovom areáli zvládnuť 24 silovo-kondičných úloh vrátane šplhu na lane, opičej dráhy, preklápania pneumatík či lezeckej steny. „Náročné podujatie bolo preverením ich skutočnej sily, kondície a pevnej vôle, pričom po zvládnutí všetkých prekážok pretekári putovali po záverečnom šprinte priamo do cieľa,“ priblížila krajská samospráva.
Najrýchlejšie časy a prvenstvo v pretekoch si vybojovali v kategórii chlapcov Filip Sivák zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany a v kategórii dievčat Sabína Tesárová z Obchodnej akadémie Trnava. „Preteky ukázali, že šport nie je len o medailách, ale o charaktere,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič.