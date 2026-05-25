Stredoškoláci v Košiciach diskutovali o prevencii HPV
Súčasťou programu boli aj tematické stánky, ochutnávky zdravej výživy či zdravotno-preventívne merania.
Autor TASR
Košice 25. mája (TASR) - Viac ako 500 stredoškolákov sa v pondelok v Košiciach zapojilo do interaktívneho podujatia „Zdravie je cool: Prevencia začína rozhovorom“, ktoré upozornilo na význam prevencie pri ochoreniach spôsobených ľudským papilomavírusom (HPV), ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Ako informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná, odborníci diskutovali so študentmi o zdravom životnom štýle, rizikových faktoroch aj ochrane zdravia.
Na podujatí sa zúčastnili lekári rôznych odborností, ktorí odpovedali na otázky študentov a hovorili o význame prevencie. „Keď s mladými hovoríme o zdraví bez strašenia a zrozumiteľne, dávame im šancu robiť lepšie rozhodnutia po celý život. Práve v tomto veku si totiž formujú návyky a postoje, ktoré si nesú do dospelosti, a tie môžu zásadne ovplyvniť ich budúce zdravie,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.
Kardiologička a viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová upozornila, že zdravotné riziká, ako vysoký krvný tlak, obezita či zvýšený cholesterol, sa čoraz častejšie objavujú už u detí a mladých ľudí. „Aj malé zmeny v životnom štýle môžu mať veľký vplyv na našu budúcnosť,“ skonštatovala.
Súčasťou programu boli aj tematické stánky, ochutnávky zdravej výživy či zdravotno-preventívne merania. Organizátori pripomenuli, že až 80 percent ľudí sa počas života stretne s HPV infekciou, ktorá môže viesť aj k rakovine krčka maternice. „Zdravie mladých sa nezačína v ambulancii, ale v rozhovoroch, ktoré s nimi vedieme dnes. Ak chceme generáciu, ktorá bude vnímať prevenciu ako dôležitú, musíme jej vytvárať priestor na otvorenú diskusiu o fyzickom aj duševnom zdraví už počas štúdia,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Podujatie sa v Košiciach konalo po prvý raz v spolupráci odborníkov, KSK a zdravotných poisťovní.
