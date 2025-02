Stredoškoláci v Nitre sa môžu uchádzať o grant Šanca pre teba

Nitra 7. februára (TASR) - Študenti stredných škôl v Nitre môžu získať grant z programu Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) s názvom Šanca pre teba. Ako NKN informovala, projekty so žiadosťami o dotáciu musia záujemcovia predložiť najneskôr do 14. februára.



Stredoškoláci sa môžu uchádzať o grant vo výške 1000 eur. "Využiť ho môžu na zaplatenie doplnkového neformálneho vzdelávania i zahraničného študijného pobytu a stáže. Finančnú podporu môžu použiť aj na nákup študijných pomôcok a literatúry, kofinancovanie vlastných projektov či na podporu dobrovoľníckych aktivít," uviedla pred časom NKN.



Ako doplnila, termín zverejnenia výsledkov grantového programu Šanca pre teba je 28. februára. "Čas na realizáciu podporených zámerov je od 1. marca do 30. októbra 2025," pripomenula NKN.