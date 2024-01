Stredoškoláci v Prešove nesúhlasia s rušením spojov MHD

Prešov 15. januára (TASR) - Stredoškoláci nesúhlasia s rušením takmer 50 spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prešove. Predseda Viliam Dominik Ďuraš a podpredseda Jakub Kočiš z mestského stredoškolského zastupiteľstva TASR informovali, že študenti majú už teraz veľké problémy s dostupnosťou do škôl. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) svoje rozhodnutie zdôvodňuje kritickým nedostatkom technických a personálnych zdrojov.



Zástupcovia mestského stredoškolského zastupiteľstva upozornili, že už v uplynulých mesiacoch nastalo zníženie počtu spojov, ku ktorému sa teraz pridalo ďalšie. Výsledkom bude podľa nich meškanie študentov na nulté a prvé hodiny, zvýšený počet automobilov na území mesta či takmer nulová možnosť dostať sa do školy bez použitia automobilu.



"Žiadame, aby DPMP bral ohľad na dochádzku študentov a zlepšil dostupnosť spojov vedúcich popri školách v meste Prešov. Zároveň deklarujeme, že v danej veci vypracujeme komplexnú správu o tom, aká je dostupnosť k stredným školám v meste a ako dané zmeny ovplyvnia chod škôl," skonštatovali v stanovisku Ďuraš a Kočiš. V prípade pokračovania rušení spojov sú pripravení uskutočniť petíciu.



Hovorca DPMP Vladimír Tomek reagoval, že už na začiatku roka 2023 im chýbalo 16 vodičov, v priebehu roka prijali 27 vodičov a pracovný pomer ukončilo 37 vodičov. "Znamená to, že aktuálne chýba 26 vodičov, čo predstavuje 14 percent. Zároveň evidujeme vysokú práceneschopnosť, v prepočte u ďalších 12 percent vodičov," skonštatoval.



Tento nepriaznivý stav z dôvodu kritického nedostatku technických a personálnych zdrojov podľa neho pocítia aj cestujúci, keďže od pondelka až do odvolania je zrušených viacero spojov na desiatich linkách.



"Dočasné zrušenie niektorých spojov je krok, ktorý nás neteší, avšak museli sme k nemu pristúpiť, aby sme zabezpečili chod MHD. Pri zrušených spojoch sme vyberali také, kde cestujúci majú alternatívnu náhradu - iný spoj, inú linku alebo možný prestup medzi linkami," vysvetlil Tomek a doplnil, že denne potrebujú na výpravu 49 autobusov.



Pri súčasnej veľkosti vozového parku by potrebovali približne ešte ďalších desať náhradných vozidiel, pričom aktuálne sú pod touto hranicou. K dispozícii majú 57 autobusov s priemerným vekom približne desať rokov. "Vozidlá, najmä tie staršie, sú často poruchové a náhradné diely sa zháňajú ťažko. Bohužiaľ, aj u nových vozidiel z rokov výroby 2021 až 2023 sa nám stáva, že sa vyskytne porucha, kde dodávka náhradného dielu trvá aj niekoľko mesiacov," dodal Tomek.