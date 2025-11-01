< sekcia Regióny
Stredoškoláci z Prešovského kraja tvoria podnikateľské projekty
V programe sú konkrétne zapojené tri stredné školy z Prešova, ktoré zriaďuje PSK, a to Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická, Stredná odborná škola (SOŠ) technická a Hotelová akadémia.
Autor TASR
Prešov 1. novembra (TASR) - Študenti stredných škôl Prešovského kraja môžu premeniť svoj nápad na reálny podnikateľský projekt a vyskúšať si tak rolu podnikateľa či inovátora v akomkoľvek prostredí. Umožňuje im to predmet Inovuj a podnikaj, ktorý bol zaradený do výchovno-vzdelávacieho procesu ako nový voliteľný predmet. Aktuálne je súčasťou vzdelávania už ôsmich stredných škôl z prešovského regiónu, z toho šiestich, ktoré zriaďuje prešovská krajská samospráva. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
V programe sú konkrétne zapojené tri stredné školy z Prešova, ktoré zriaďuje PSK, a to Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická, Stredná odborná škola (SOŠ) technická a Hotelová akadémia. Ďalej je to aj SOŠ obchodu a služieb a Hotelová akadémia z Humenného a tiež SPŠ technická v Bardejove. Z neverejného spektra ide o Súkromnú obchodnú akadémiu Prešov a Cirkevnú spojenú školu Snina. Súkromná stredná odborná škola Elba je v tomto školskom roku pozorovateľom programu.
Žiaci sa v rámci predmetu Inovuj a podnikaj okrem základných ekonomických tém učia pracovať s problémom a komunikovať so svojou cieľovou skupinou, riešia i marketingovú stratégiu svojho podnikateľského plánu, teda tvorbu loga či webovej stránky a tiež to, ako ho so zdravím sebavedomím vhodne odprezentovať.
„Predmet prináša aj množstvo interakcií priamo s biznis sférou. Jeho súčasťou sú totiž bezplatné konzultácie a školenia pre žiakov a učiteľov zapojených škôl od skúsených zástupcov firiem z regiónu. Priame skúsenosti získavajú aj pri osobných návštevách týchto firiem a iných organizácií a inštitúcií vrátane univerzít,“ uviedla Lehotská.
Garantom voliteľného predmetu Inovuj a podnikaj je Inovačné centrum Košického kraja (ICKK), ktoré má oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pre učiteľov. K predmetu poskytuje profesionálne spracované učebné materiály v podobe knihy. Učiteľ si môže vybrať rozšírenie výučby o e-learning, ktorý je dostupný zdarma všetkým žiakom predmetu.
ICKK predmet realizuje v spolupráci s Inovačným partnerským centrom Prešov a PSK. PSK ho podporuje aj cez projekt Analyticko-strategickej jednotky podpory inovačného ekosystému s otvorenou možnosťou participovať pri tvorbe regionálnej inovačnej stratégie a aktivít v oblasti podpory a rozvoja inovácií na regionálnej úrovni.
