Stredoškoláci z Prešovského kraja získajú zručnosti v letnej škole

Vysoké Tatry 14. augusta (TASR) - Stredoškoláci z Prešovského kraja majú cez tieto prázdniny príležitosť naučiť sa efektívnejšie komunikovať a kriticky myslieť. Niekoľkodňový cyklus workshopov o sebakontrole či prezentačných zručnostiach pre nich pripravila Rada mládeže Prešovského kraja. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová informovala, že sa uskutočnia od štvrtka 15. augusta v škole v prírode pod Tatrami.



"Škola v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, ktorá patrí do správy prešovskej krajskej samosprávy, privíta tieto prázdniny mládež vo veku od 15 do 19 rokov na letnej škole zručností. Potrvá do nedele 18. augusta, pre stredoškolákov má pripravenú štvordňovú sériu workshopov a školení," uviedla hovorkyňa.



Mladí účastníci podľa nej zistia, aké dôležité je overovanie informácií a rozoznanie dezinformácií a hoaxov a zamerajú sa tak na ochranu duševného zdravia v 21. storočí. Počas workshopu "Ži svoj život naozaj slobodne" získajú nové vedomosti o sebakontrole a s prednášajúcimi si "posvietia" na novodobý fenomén - sociálne siete. "Popracujú i na svojich prezentačných zručnostiach a naučia sa, ako sa lepšie odprezentovať a nemať trému, absolvujú viaceré teambuildingové a zábavné aktivity, tzv. mudruj kvíz, ako aj terénnu exkurziu zameranú na tatranský les a procesy v ňom," dodáva hovorkyňa.



Rada mládeže Prešovského kraja, s ktorou PSK podpísal v roku 2018 memorandum o spolupráci, organizuje letnú školu v spolupráci s viacerými regionálnymi občianskymi združeniami a s partnermi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.