< sekcia Regióny
Stredoškoláci zabojujú o tituly Mladý Európan, Mladý digitálny Európan
Do finále súťaže Mladý Európan postúpilo 26 víťazných tímov z regionálnych kôl.
Autor TASR
Trenčín 5. júna (TASR) - Najlepší stredoškoláci z celého Slovenska zabojujú v piatok a v sobotu (6. 6.) na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne o prestížne tituly Mladý Európan a Mladý digitálny Európan. Podujatia každoročne spájajú mladých ľudí so záujmom o Európsku úniu, spoločenské dianie, kritické myslenie a orientáciu v digitálnom prostredí. Informovalo o tom Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Do finále súťaže Mladý Európan postúpilo 26 víťazných tímov z regionálnych kôl. Súťažiaci si zmerajú sily vo vedomostiach o Európskej únii, jej aktuálnych prioritách a budúcom smerovaní. Tohtoročnými témami sú najmä aktuálne iniciatívy Európskej komisie, podpora kritického myslenia, 40. výročie vstupu Španielska a Portugalska do Európskej únie a pripravovaný viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 - 2034.
Vo finále súťaže Mladý digitálny Európan sa predstaví 11 finalistov, ktorí uspeli v konkurencii 3476 žiakov z 248 stredných škôl. Súťaž preveruje schopnosť porozumieť informáciám, kriticky ich vyhodnocovať a orientovať sa v digitálnom priestore. Okrem znalostí o Európskej únii sa zameriava aj na čítanie s porozumením, mediálnu gramotnosť a prácu s informáciami.
„Mladí ľudia dnes čelia obrovskému množstvu informácií a rýchlo sa meniacemu svetu. O to dôležitejšie je rozvíjať schopnosť kriticky myslieť, overovať si fakty a rozumieť európskym témam, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život. Súťaže Mladý Európan a Mladý digitálny Európan ukazujú, že na Slovensku vyrastá generácia aktívnych a zodpovedných mladých ľudí pripravených zapájať sa do verejného diania,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
Súťaže organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a slovenská sieť Europe Direct. Partnermi národného kola sú TnUAD a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prostredníctvom Programu Slovensko.
Do finále súťaže Mladý Európan postúpilo 26 víťazných tímov z regionálnych kôl. Súťažiaci si zmerajú sily vo vedomostiach o Európskej únii, jej aktuálnych prioritách a budúcom smerovaní. Tohtoročnými témami sú najmä aktuálne iniciatívy Európskej komisie, podpora kritického myslenia, 40. výročie vstupu Španielska a Portugalska do Európskej únie a pripravovaný viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 - 2034.
Vo finále súťaže Mladý digitálny Európan sa predstaví 11 finalistov, ktorí uspeli v konkurencii 3476 žiakov z 248 stredných škôl. Súťaž preveruje schopnosť porozumieť informáciám, kriticky ich vyhodnocovať a orientovať sa v digitálnom priestore. Okrem znalostí o Európskej únii sa zameriava aj na čítanie s porozumením, mediálnu gramotnosť a prácu s informáciami.
„Mladí ľudia dnes čelia obrovskému množstvu informácií a rýchlo sa meniacemu svetu. O to dôležitejšie je rozvíjať schopnosť kriticky myslieť, overovať si fakty a rozumieť európskym témam, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život. Súťaže Mladý Európan a Mladý digitálny Európan ukazujú, že na Slovensku vyrastá generácia aktívnych a zodpovedných mladých ľudí pripravených zapájať sa do verejného diania,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
Súťaže organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a slovenská sieť Europe Direct. Partnermi národného kola sú TnUAD a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prostredníctvom Programu Slovensko.