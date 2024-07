Stredoškoláci získavajú skúsenosti aj v lete priamo u zamestnávateľov

Prešov 21. júla (TASR) - Žiaci stredných odborných škôl (SOŠ) sa mohli aj toto leto prihlásiť do Letnej školy v systéme duálneho vzdelávania. Túto možnosť využili tiež dualisti z Prešovského kraja. Do letnej školy nastúpilo 11 žiakov zo stredných škôl, ktoré zriaďuje prešovská krajská samospráva. Žiaci naberajú praktické skúsenosti v hoteli či v predajniach. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



V jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici realizuje letnú školu šesť žiakov zo SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci, ktorí sú v tomto zariadení v duálnom vzdelávaní. Zručnosti a skúsenosti tu konkrétne naberajú v gastro oblasti. PSK a zmienený hotel podpísali v októbri 2022 spoločné memorandum o spolupráci.



Do letnej školy sa podobne ako v ostatných rokoch aj toto leto zapojili piati žiaci SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Praktické zručnosti si overujú ako obchodní pracovníci v predajniach v meste.



Letná škola v systéme duálneho vzdelávania je organizovaná na báze dobrovoľnosti. Organizuje sa v rozsahu najmenej desať a najviac 20 vyučovacích dní praktického vyučovania v termíne od 1. júla do 31. augusta. Žiak sa môže prihlásiť aj na viac cyklov letnej školy.



"Dualista má počas letnej školy zamestnávateľom zabezpečené stravovanie ako ostatní zamestnanci. Ak v rámci nej vykonáva i produktívnu prácu, zamestnávateľom mu je za túto prácu poskytnutá odmena najmenej vo výške minimálnej mzdy. Ide o výkon práce obdobnej ako pri letnej brigáde žiaka," vysvetlila Jeleňová.



Cieľom letnej školy v duáli je podľa jej slov vytvoriť podmienky pre odborný rozvoj žiakov a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Jej vyhlasovateľmi sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a rezort školstva.



Prešovský kraj mal v aktuálne ukončenom školskom roku 2023/2024 v duálnom systéme vzdelávania zapojených už celkovo 1510 žiakov. V prípade stredných odborných škôl zriaďovaných PSK poskočil počet dualistov s učebnou zmluvou so zamestnávateľom z minuloročných 1046 na terajších 1216. Záujem o duál vzrástol i zo strany zamestnávateľov, kde sa ich počet priblížil k hranici 330.