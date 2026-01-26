< sekcia Regióny
Stredoškoláci zo Serede získajú praktické skúsenosti priamo na úrade
Kraj motivuje všetkých študentov zapojených do systému duálneho vzdelávania balíkom výhod, ktorý zahŕňa mesačné štipendium, bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi a ubytovanie v internátoch.
Trnava 26. januára (TASR) - Študenti Obchodnej akadémie (OA) Sereď sa zapojili do systému duálneho vzdelávania priamo na pracovisku Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a jeho príspevkovej organizácie Centrum podporných služieb (CPS). Kraj spolu s CPS získal certifikáciu na poskytovanie praktického vyučovania v študijnom odbore obchodná akadémia, čím sa žiakom otvorila cesta nadobudnúť praktické skúsenosti v reálnom pracovnom prostredí. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Naši noví kolegovia z Obchodnej akadémie v Seredi sú už plnohodnotne zapojení do pracovného procesu na našom odbore a musím povedať, že sa veľmi rýchlo adaptovali. Práve v tom vidím najväčší prínos duálneho vzdelávania - študenti už počas školy získavajú reálne zručnosti v oblasti financií a verejnej správy, ktoré im žiadna učebnica nenahradí. Verím, že táto skúsenosť im výrazne uľahčí štart ich kariéry. Okrem toho našim dualistom ponúkame aj župný balík výhod, ktorý je pre nich praktickou pomocou a motiváciou,“ uviedla riaditeľka odboru financií Úradu TTSK Júlia Virágová.
TTSK podpísal zmluvu s OA Sereď, čím sa oficiálne spustil systém duálneho vzdelávania pre študentov tejto strednej školy. Do programu sa zapojili traja študenti na Úrade TTSK a dvaja v CPS. Na pracoviskách môže byť praktické vyučovanie zabezpečené pre maximálne štyroch žiakov denne na krajskom úrade a celkovo osemnásť žiakov v CPS v jednotlivých okresných centrách. „Teší ma, že naši žiaci majú takúto jedinečnú príležitosť nadobudnúť praktické skúsenosti a spoznať fungovanie verejnej správy. Program im poskytne cenný pohľad na reálne procesy a pomôže rozvinúť ich odborné zručnosti,“ doplnila riaditeľka OA Sereď Marta Melayová.
