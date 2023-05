Stredoškolákom v Žiline predstavili využitie digitálnych technológií

Žilina 30. mája (TASR) - Kreatívne, pozitívne a bezpečné využívanie digitálnych technológií predstavili v utorok stredoškolákom na podujatí Digital Youth Forum v Žiline. Podľa Mariána Hamadu z Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch sa zamerali na hoaxy a dezinformácie, rovesnícke vzdelávanie, greenfluencing, vzťahovú výchovu, videohry a neformálne vzdelávanie.



Doplnil, že na internet sa chceli pozrieť z pozitívnej stránky a ukázať, ako môže byť prospešný v našich životoch. "Mali sme hostí, ktorí internet a digitálne technológie využívajú, povedal by som, pre verejné dobro. Študenti si vypočuli zaujímavé prednášky a vyskúšali si mnoho vecí na vlastnej koži," uviedol Hamada.



Psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Michal Božík hovoril o prínose videohier pre mladých ľudí. "Pozitíva sa dajú rozdeliť do štyroch kategórií. Je to intelektuálny, emocionálny, morálny a sociálny rozvoj. V každej z kategórií je množstvo vecí, ktoré hry vedia rozvíjať. Vybral som hry, ktoré sa najviac hrajú, a ku každej som vypísal, čo konkrétne rozvíjajú," dodal.



Organizáciu podujatia zastrešilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch spoločne s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a organizáciou digiQ - digitálna inteligencia.



Podujatie podporili prostredníctvom národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorého prijímateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.