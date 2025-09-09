< sekcia Regióny
Stredoškolské časopisy môžu redakčné tímy prihlásiť do súťaže
Súťaž je určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji.
Autor TASR
Prešov 9. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava organizuje v poradí už 12. ročník Súťaže stredoškolských časopisov PSK. Uzávierka prihlášok školských periodík je do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Súťaž je podľa jej slov určená pre školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Do aktuálneho ročníka môžu redakčné tímy prihlásiť tak printový, ako aj elektronický časopis za školský rok 2024/2025. Redakcie nájdu prihlášku a propozície súťaže na webe PSK.
„Doručené školské časopisy, ich prepojenie so životom školy a regiónu bude štandardne hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Pri posudzovaní sa zamerajú na spracovanie jednotlivých príspevkov, aktuálnosť tém, kreativitu, ale aj vizuálnu a grafickú stránku počinov či na štylistickú a obsahovú úroveň textov,“ uviedla Jeleňová.
Zapojené redakčné tímy okrem spätnej väzby a rád od skúsených novinárov získajú podľa Jeleňovej vecné ceny a tí najlepší i finančné príspevky na svoju tvorivú činnosť.
