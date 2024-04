Stredoškolskí mediálni tvorcovia súťažili na Katolíckej univerzite

Ružomberok 28. apríla (TASR) - Vytvorenie priestoru na prezentáciu mediálnej tvorby stredoškolákov, porovnať ich prácu s rovesníkmi a poskytnúť spätnú väzbu od profesionálov z médií bolo hlavným cieľom šiesteho ročníka celoslovenskej súťaže MEDart 2024 na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku. Informoval o tom vedúci Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty (FF) KU Peter Kravčák.



Okrem fotografie a videa súťažilo 104 študentov z 20 stredných škôl z celého Slovenska aj v kategóriách Text a Audio príspevok. Porota zložená z novinárov z celoslovenských médií a akademikov z Katedry žurnalistiky FF KU hodnotila dokopy viac ako 250 príspevkov.



"MEDart 2024 bol veľmi silný. Príjemne ma prekvapila kvalita, ale aj rozhľadenosť a záujem mladých ľudí o rôzne témy, spoločnosť a médiá. Zaujalo ma, že už stredoškoláci vedia, čo chcú, ako to chcú robiť a vedia svoje myšlienky pretaviť do zmysluplného diela, ktoré spĺňa aj mnohé parametre profesionálnej tvorby," hodnotil úroveň tohtoročných video príspevkov člen poroty, vedúci Odboru zahraničného spravodajstva RTVS Viliam Hauzer.



Príjemne prekvapený bol aj pravidelný člen poroty a vedúci workshopov v kategórii fotografia, držiteľ ocenenia Slovak Press Photo Branislav Račko. "Umelecká fotografia bola silná aj v minulých rokoch a silnou aj zostala. Veľmi nás spolu so spoluporotcom Michalom Svítokom z TASR prekvapilo, ako napreduje kategória novinárskej fotografie. Autori sa pustili do fotenia a dokumentovania ťažších tém, ako sú napríklad protesty, zhromaždenia, objavili sa vlastné, autorské reportáže a dokumenty, ale aj športové fotografie," doplnil.



MEDart 2024 bol súčasťou celotýždňového akademického multižánrového festivalu UNIUM, zameraného na literatúru, výtvarné či hudobné umenie, ale aj na silu hovoreného a písaného slova, ktorý pravidelne organizuje KU v Ružomberku.